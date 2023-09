« Dents du dragon » et « lignes à bords brisés », à quoi peuvent bien servir ces nouveaux marquages au sol ?

Dans chaque pays de l’Europe politique, la sécurité routière est régie par chaque gouvernement. Ainsi, l’Allemagne peut décider d’ouvrir des portions d’autoroute où la vitesse est illimitée, tandis que la Belgique peut les limiter à 120 km/h. Cependant, l’Union européenne planche sur une uniformisation de certains dispositifs afin de faire chuter la mortalité routière qui ne cesse d’augmenter. Les excès de vitesse sont la première cause d’accidents en France, comme on peut le lire sur le site de la Sécurité Routière. Radars préventifs ou répressifs, rien ne semble raisonner les conducteurs. Pourtant, un nouveau marquage routier, actuellement testé en Espagne, pourrait être présent dans toute la zone Euro. Son nom : les dents de dragon. Explications.

Quel est donc ce nouveau marquage au sol ?

Si vous traversez l’Espagne dans les prochaines semaines, vous apercevrez peut-être de drôles de triangles alignés de part et d’autre d’une partie de la chaussée. En les observant, vous constaterez qu’ils ressemblent à des dents de dragons. Cependant, ce n’est pas une nouvelle décoration hispanique, mais plutôt le test d’un nouveau dispositif de sécurité. Dans les faits, disons qu’il pourrait être un « leurre » qui ferait ralentir les automobilistes, mais de manière inconsciente. La disposition des triangles blancs est censée créer une illusion d’optique, qui fera lever le pied aux fous du volant.

Trabajamos para mejorar la seguridad viaria en las carreteras.🛣️🚘 Mitma ha dispuesto un tramo experimental en la travesía de la N-122 Nava de Roa (#Burgos) con nuevas marcas viales: 'dientes de dragón' y 'líneas de borde quebradas' antes de un nuevo paso de cebra.#DGCarreteras pic.twitter.com/74KPUnxWub — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) September 2, 2021

Comment fonctionne cette innovation routière ?

Le tout nouveau marquage sur la route adopte un motif intrigant et répétitif : le triangle. Bien que cela puisse sembler anodin, il revêt une importance capitale. En effet, ces triangles joueront un double rôle essentiel. Tout d’abord, leur grande taille les rendra visibles de loin pour les automobilistes, de nuit comme de jour. De plus, ils créeront une illusion d’un rétrécissement de la route. Face à cette illusion, les conducteurs devraient instinctivement réduire leur vitesse sans même en avoir conscience. Si l’efficacité de cette innovation se confirme, elle pourra bien être exportée dans toute l’Europe, y compris en France. Le dispositif joue, en réalité, sur l’effet de surprise pour que les automobilistes ralentissent. Toutefois, qu’en sera-t-il lorsque le cerveau sera habitué à ces triangles peints sur la chaussée ?

Quels sont les autres projets européens en matière de sécurité routière ?

Comme nous vous l’avons dit en introduction, la sécurité routière et la création d’un code de la route européen semblent être sur la table. Ce serait peut-être une bonne idée et éviterait le casse-tête des règles qui changent dès le passage de la frontière. Par exemple, l’autoroute A1 qui file de Paris à la Belgique est limitée à 130 km/h en France, puis à 120 km/h dès la frontière passée. Pour les Français qui entrent en Belgique, il vaut mieux être très réactifs. Uniformiser le code de la route, c’est aussi perdre des points sur un permis qui serait européen.

À l’heure actuelle, un Allemand en excès de vitesse en France ne perd pas de points, ce qui n’est pas le cas avec un permis français ! D’autres projets sont sur le grill comme le passage d’un examen obligatoire pour tous les conducteurs âgés de plus de 70 ans. Peut-être aussi une période probatoire de deux ans et une limitation à 90 km/h au lieu de trois ans en France ainsi qu’une vitesse adaptée à l’axe routier emprunté ? Un retour aux sources, non ? Souvenez-vous du macaron 90 apposé sur les voitures des jeunes conducteurs des années 1990 !

Que pensez-vous de cette nouvelle signalétique ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .