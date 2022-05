Il remporte le Hackaday Prize avec une mini éolienne imprimée en 3D

Dans le monde, il existe de nombreux concours d’innovation qui récompensent les meilleurs inventeurs chaque année. Parmi eux, le Hackaday Prize, organisé par le magazine en ligne d’actualités spécialiste du « hacking matériel » du même nom. Ce prix, créé en 2014, récompense des projets innovants à condition qu’ils soient faits maison (DIY). Cette année, c’est un jeune homme, Adrian Cubas, qui a été récompensé pour son éolienne portable imprimée en 3D. Une petite éolienne qui, une fois repliée, prend autant d’espace qu’une bouteille de deux litres. Elle répond à la problématique de pouvoir charger un appareil la nuit, ce que les randonneurs ne peuvent pas faire avec des panneaux solaires. Présentation.

Pourquoi cette éolienne ?

Adrian Cubas est parti du constat suivant : les randonneurs rechargent leurs appareils avec des petits panneaux solaires. Ce sont les matériaux les plus faciles à ranger et à transporter lorsque l’on se déplace à pied. Le problème étant que ces panneaux solaires ne peuvent évidemment pas fonctionner la nuit. Or, le jour, les randonneurs se déplacent et ce n’est pas toujours évident de recharger les appareils. Il voulait alors proposer une solution qui permettrait la recharge des appareils pendant le sommeil des randonneurs. Il a donc conçu une éolienne portable qui se replie jusqu’à la taille d’une bouteille de soda de 2 L.

Les caractéristiques de l’éolienne imprimée en 3D

Adrian Cubas a conçu la turbine afin qu’elle soit assez légère pour être transportée dans un sac à dos. La plupart des pièces sont imprimées en 3D, en PLA, mais le jeune homme pense que l’ABS ou PETG pourraient être plus solides. Cependant, dans sa conception actuelle, elle semble suffisamment résistante pour un vent modéré. Le noyau du générateur se compose d’un moteur pas à pas avec un pont redresseur et un condensateur, ce qui créé une sortie dont la puissance maximale est estimée à 12 W. Ce qui devrait suffire pour charger quelques appareils la nuit durant. D’ailleurs, si vous souhaitez fabriquer vous-même cette éolienne, Adrian livre la totalité des plans ainsi que les pièces annexes sur cette page.

Une éolienne en 3D miniature ?

Ce n’est pas la première fois que des inventeurs s’essaient à l’impression 3D pour créer une éolienne. Cependant, la plupart sont grandes et difficilement transportables. Adrian a imaginé un pliage très astucieux qui permet de réduire l’espace pris par l’éolienne lorsqu’elle n’est pas utilisée. Le jeune garçon explique que lorsqu’il randonne, il emporte généralement avec lui, des batteries de secours (Power Banks) solaires. Mais cette solution est possible uniquement pour les petits séjours et son smartphone. Lorsqu’il part plus longtemps il emporte avec lui un générateur solaire de 222 Wh avec un panneau solaire de 60 W. Lors de l’un de ses séjours, il s’est retrouvé très vite à cours d’énergie, faute de soleil pour alimenter son panneau. De cette expérience, lui est venu l’idée d’utiliser le vent comme source d’énergie pour ses futures randonnées. Bien que sa capacité de production soit limitée, il peut être avantageux de l’avoir en cas d’urgence ou lorsque l’accès à des sources d’énergie plus pratiques est nul ou très limité. Le jeune homme est conscient que sa petite éolienne ne produit pas beaucoup d’énergie, mais elle a l’avantage de fonctionner sans soleil et la nuit, du moment qu’une petite brise souffle ! Le jeune homme attend désormais les soutiens financiers pour pouvoir développer sa mini-éolienne portable imprimée en 3D.