Il invente un très étonnant écran à lécher pour “rapprocher les gens”

Si vous avez déjà regardé des émissions culinaires telles que Top Chef, Masterchef, ou Le meilleur pâtissier, vous avez sans doute regretté de ne pas pouvoir goûter ni sentir les délicieux plats que les candidats concoctent. Avouons que lorsqu’ils fabriquent un délicieux gâteau au chocolat, on donnerait cher pour avoir la saveur et non pas seulement l’image ! Un professeur japonais, Homei Miyashita a inventé, en décembre 2021, un prototype d’écran à lécher. Cet écran d’un nouveau genre vous permet de voir et d’entendre le contenu d’un plat, mais aussi de le goûter en léchant l’écran. Pas très hygiénique probablement, mais relativement inventif ! Découverte.

Quelle est donc cette invention ?

Grâce à Taste the TV, c’est son nom, les téléspectateurs pourraient donc profiter d’une nouvelle expérience sensorielle directement sur leurs écrans de télévision. Le professeur a imaginé 10 saveurs différentes (parmi lesquelles pizza ou chocolat) qui peuvent être goûtées en léchant l’écran. Pas de panique, l’éminent professeur japonais a pensé à recouvrir l’écran d’un film hygiénique pour éviter que tout le monde lèche le même écran. Beurk !

Un écran à lécher ? Mais pourquoi faire ?

L’inventeur explique : “L’objectif est de permettre aux gens de vivre l’expérience de manger dans un restaurant à l’autre bout du monde, tout en restant chez eux“. Son invention se destinerait donc à améliorer l’expérience sensorielle, mais également à élargir les connexions entre les gens, sans qu’ils n’aient à bouger de chez eux. Cette invention date de 2021, soit pendant une période où le monde entier connaissait le confinement, d’où l’idée de ce professeur de l’université de Meiji, de concevoir un écran à lécher pour rapprocher les gens isolés.

On imagine alors deux personnes, l’une au Japon et l’autre France, dégustant le même plat malgré les milliers de kilomètres qui les séparent. En visio donc, et en léchant chacun leur écran ! Tout un programme non ? Miyshita a également déclaré que son invention pourrait permettre à des cuisiniers d’apprendre de nouveaux goûts à distance ou de créer des jeux autour de la dégustation. On espère juste que chaque participant aura son écran personnel !

Quel avenir pour le Taste the TV ?

Lors d’une démonstration du TTTV, une étudiante s’est portée volontaire pour démontrer la capacité de léchage de l’écran. Elle a alors annoncé son désir de goûter du chocolat. L’écran a enregistré la demande, puis fait jaillir une feuille plastifiée au goût de chocolat au lait. S’il venait à être commercialisé (mais permettez-nous d’avoir quelques doutes), il serait alors vendu autour de 875 dollars. Bizarre, vous avez dit bizarre ? Depuis cette date, nous n’avons pas eu de nouvelles de l’écran à lécher et c’est peut-être mieux ainsi ! Nous, on préfère les soirées jeux en visio avec les copains installés à l’autre bout du monde. Il n’y a rien à lécher ou à manger, mais c’est quand même plus rigolo non ? Et rien ne remplacera jamais un vrai carré de chocolat, un bon café, une pizza ou une bière au cassoulet*!

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. La vente d’alcool, en France, est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.