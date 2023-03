VAE Labs : l’invention d’un spray buccal à base de caféine pour remplacer votre tasse de café

Vous êtes peut-être ce que l’on appelle une « cafetière ambulante » et consommez de la caféine tout au long de la journée. Le café est la troisième boisson la plus consommée au monde et se révèle être la boisson préférée de nombreuses personnes. Cependant, il arrive que vous n’avez ni cafetière ni tasse sous la main parfois, et pourtant votre corps vous réclame votre dose de caféine. C’est là qu’intervient l’invention de la start-up canadienne, VAE Labs, avec un spray qui pourrait « fournir l’équivalent d’une tasse de café en trois pulvérisations seulement ». Du café en spray ? Les aficionados de café chaud et goûteux risquent de ne pas apprécier. Cependant, cela a bien été inventé ! Découverte.

D’où vient cette invention ?

Bogdan, Chaim Weinerman et Mohand Khouider étaient tous trois étudiants en chimie des neurosciences lorsqu’ils ont eu l’idée de cette invention. Grands consommateurs de café à l’université, ils s’aperçoivent que leur marque préférée de café délivre le double de caféine et que chaque tasse contient environ 30 g de sucre. « Nous nous sommes retrouvés dans un cercle vicieux, où nous étions surcaféinés et où nous nous effondrions complètement » explique Bogdan dans une interview accordée au site TechCrunch. Le surdosage de caféine provoquait chez les étudiants des effets secondaires et un sentiment de mal-être dont ils ne voulaient plus. Ils ont alors commencé par chercher une boisson ou un complément énergétique qui pourrait se substituer au café. C’est de ce besoin qu’est née l’invention d’un spray qui pulvérise un dosage précis de caféine, sans sucre évidemment.

Pourquoi ont-ils inventé ce spray énergétique ?

L’idée d’un spray a séduit les étudiants pour deux raisons. La première étant que la caféine pulvérisée est absorbée plus rapidement par l’organisme, soit cinq fois plus vite. La seconde concerne la fonctionnalité d’un spray, que l’on peut glisser dans la poche pour s’administrer une « dose » de caféine, à tout moment de la journée. Leur invention a connu quelques déboires et ils se sont d’abord heurtés au goût qui était loin d’être satisfaisant. Les étudiants ont alors puisé dans leurs connaissances en chimie des neurosciences pour créer leur spray. Ils ont travaillé à son élaboration pendant deux années de suite.

Une solution trouvée après un échec

Après leurs deux nouvelles années de recherches, les trois étudiants sont parvenus à mettre au point la « technologie HyperSoluble de la caféine » qui est encore en instance de brevet. En augmentant la solubilité de la caféine et du liquide, ils ont réussi à élaborer un spray qui, pour chaque pulvérisation, contient 20 mg de caféine. Il faut donc trois pulvérisations pour obtenir l’équivalent en caféine d’une tasse de café classique. Quant au problème du goût de la caféine pure, ils l’ont résolu en apportant des arômes de menthe glacée ou mangue sans aucune calorie. Les sprays ne sont pas nouveaux, il en existe pour lutter contre la mauvaise haleine, contre les maux de gorge. Dernièrement, on découvre même un spray pour lutter contre les apnées du sommeil ou l’obésité sur le marché. Le spray est disponible en précommande au prix de 14,99 $ et livrable dans le monde entier. Alors, un petit café en spray, cela vous branche ou vous préférez votre sacrosainte tasse de café sucré ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur vaelabs.com.