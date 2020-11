Avava Dwellings : cette maisonette en kit (et autonome) se monte en six semaines seulement !

Les micromaisons ont de nos jours le vent en poupe. De plus en plus de professionnels se lancent dans ce domaine. Parmi eux, l’entreprise américaine Avava Dwellings a créé un modèle qui intéressera sans aucun doute les adeptes du concept.

Baptisée Britespace, la petite structure se décline en trois tailles : Model 264 (24,5 m²), Model 352 (32,7 m²) et Model 480 (44,6 m²). Elle est préfabriquée et ses différents composants sont livrés dans des caisses spéciales pour faciliter le transport et l’assemblage.

Une tiny house confortable

Pour que l’occupant se sente à l’aise en toutes circonstances, la Britespace intègre un salon, une cuisine, une salle de bains et un placard, quel que soit le modèle choisi. Malgré sa petite taille, cette habitation un peu particulière conçue Avava assure donc un confort optimal.

Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est le fait qu’elle est autonome. L’électricité est fournie par un panneau solaire et il existe un système qui permet de collecter les eaux grises. Pour l’éclairage, la société basée à San Francisco mise sur des ampoules LED. On soulignera aussi la présence d’une partie spécialement aménagée pour accueillir un chauffe-eau électrique.

Comme indiqué ci-haut, l’Avava Britespace se distingue par son élégance. Son look se caractérise par une prééminence du bois, mais l’entreprise utilise aussi des panneaux isolés structurels. L’acheteur pourra d’ailleurs personnaliser la finition, en choisissant entre le bois, le stuc et d’autres matériaux. Avava promet à cet effet une interchangeabilité des matériaux de finition de l’intérieur et de l’extérieur, lesquels possèdent une faible teneur en COV et ne contiennent pas de formaldéhyde pour garder le caractère écologique de la petite maison.

Un logement flexible pour les zones urbaines

Compte tenu de ces caractéristiques, l’entreprise américaine décrit la Britespace comme un logement flexible pour les villes. Il faut savoir que le parquet est en chêne, alors que la façade comporte une grande porte en vitre et des fenêtres vitrées, ce qui permet d’avoir une vue agréable sur l’extérieur et laisser entrer l’éclairage naturel.

Les prix oscillent entre 117 000 et 223 000 dollars (98 600 € et 188 000 €). À noter que ces tarifs couvrent déjà les dépenses liées aux services de délivrance de permis ainsi que les frais de livraison et d’installation. Avava ne fournit pas cependant les meubles et les appareils électroménagers. Enfin, sachez que la Britespace a été conçue pour pouvoir être assemblée en moins de 6 semaines.

Plus d’infos :

Designer : Avava Dwellings

Site officiel : avavadwellings.com

Page Facebook : AVAVAdwellings