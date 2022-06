Un jeune homme prouve qu’on peut construire “sans aucune expérience” une Tiny House avec moins de 8000 euros

Il y a une vingtaine d’années, les tiny houses faisaient leur première apparition dans le paysage des nouvelles habitations. Si, à leur arrivée, elles se destinaient à trouver un moyen de loger les sans-abri, privés de maisons par l’ouragan Katrina, aujourd’hui elles sont devenues le rêve de nombreux citadins en mal de nature, ou de futurs propriétaires qui ont envie de changer de vie. Il est vrai que la tiny house possède de nombreux avantages pour ceux qui se lancent dans l’aventure. Un impact environnemental réduit pour la construction ou l’autoconstruction, la liberté de se déplacer avec sa petite maison sur roues, et bien sûr, les dépenses réduites par rapport à une maison traditionnelle. David Rule, un youtubeur Américain a décidé de se lancer dans l’aventure de l’autoconstruction, sans la moindre compétence dans le domaine, et sans expérience… Découverte.

Objectif : réduire les coûts !

Les tiny houses sont sympathiques, mais elles deviennent elles-aussi de plus en plus chères à construire… Si, au départ, elles étaient fabriquées en bois, dans un esprit minimaliste, aujourd’hui les constructeurs développent des trésors d’imagination et font inexorablement grimper leurs coûts. David Rule, lui, a voulu prouver au monde entier qu’il pouvait construire sa petite maison sur roues, même sans y connaître grand-chose ou sans être spécialiste du bâtiment. Sur sa chaîne Youtube, il dévoile son projet un peu fou avec seulement 8000$ (7600 euros environ) de budget total. Et franchement, le résultat est plutôt bluffant !

Comment lui est venue cette idée folle ?

Le jeune homme n’avait donc aucune expérience en la matière, ni même le terrain pour installer sa tiny house… Il a donc investi le jardin de ses parents et glaner toutes les informations sur des didacticiels et tutoriels en ligne. C’est un peu son « rêve américain » à lui, posséder sa propre maison, ce qui dans les circonstances économiques actuelles est plus simple pour une tiny house que pour un loft à Manhattan ! Il a juste voulu prouver que si l’on possède un véhicule, un petit budget et une volonté de fer, on peut construire sa propre maison…

Et le résultat alors ?

Pour réaliser sa petite maison, David Rule a d’abord acheté le principal : une remorque de 4.9 mètres sur 2.1 mètres, un peu rouillée, qu’il a d’ailleurs oublié de poncer avant de commencer sa construction… Une erreur de débutant qu’il a très vite corrigée ! Il a ensuite ajouté un sous-plancher, une isolation puis il a construit les murs à l’aide d’un simple croquis. Après avoir renforcé le cadre en bois avec du ruban adhésif étanche et quelques supports en acier, il a recouvert le tour de contreplaqué très bon marché, en prenant soin d’en choisir un plus épais pour le toit !

L’étanchéité du toit a été assurée par des joints pour fenêtre, puis il a installé sa toiture en métal et fabriqué une petite lucarne. Ensuite, il a été aidé dans ses choix pour recouvrir le tout d’une peinture imperméable, puis il a aménagé l’intérieur avec une mezzanine en sus ! Sa tiny house ou studio de jardin mesure 14 m² seulement et vu sa structure, elle n’est pas vraiment faite pour économiser du carburant d’après le youtubeur qui dit que sa maison est “aussi aérodynamique qu’une pomme de terre !” Peu importe, il a voulu prouver au monde entier qu’il pourrait construire sa tiny house seul et que ce n’était pas l’exclusivité des constructeurs chevronnés… Alors, tenté par l’expérience ?