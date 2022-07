Il rachète un ancien cottage abandonné et en fait une ravissante Tiny House en pierre

Dans la plupart des petits villages de France ou d’ailleurs, il existe de nombreuses maisons abandonnées. Souvent, faute d’héritier, ces vieilles maisons de pierre finissent rachetées par des promoteurs ou tombent en ruines au bout de quelques années… Nombreux sont ceux qui aimeraient leur redonner vie, mais ce n’est pas toujours possible ! En Écosse, George Dunnett est de ceux qui rêvaient de pouvoir racheter une maison abandonnée pour en faire leur propre maison. Cet écossais a donc racheté un cottage minuscule en pierre traditionnelle dans le village de son enfance… Avec quelques travaux, il est parvenu à en faire une magnifique tiny house.

Un vieux cottage abandonné…

Ce cottage n’était pas abandonné sur une plage, mais dans le petit village de Kinnesswood situé à environ une heure d’Edimbourg, la capitale écossaise. Et ce village est celui où George a passé son enfance. Ce cottage abandonné, il le connaît donc par cœur puisqu’il se trouve dans la même rue que la maison de ses parents… En passant devant, il a toujours été attristé par le fait qu’il soit justement abandonné. L’enfant grandit mais ce cottage, il ne l’oublie pas, et quand l’occasion se présente, il n’hésite pas une seconde à investir 64800€ pour l’acquérir ! Sa première maison sera ce cottage abandonné dans le village de son enfance. Un rêve pour George !

La rénovation du cottage

La petite maison offre une surface habitable de 37 m² mais elle n’est pas en très bon état. En guise de sol, de la boue, des pierres qui tiennent par l’opération du Saint Esprit, des fenêtres qui ne sont là que pour la décoration, et un toit qui n’est pas en meilleur état… La tâche est immense, et avant de pouvoir y habiter, George va devoir se retrousser les manches et investir encore un peu ! Avec l’aide de constructeurs locaux, il a renforcé les murs, condamné l’ancienne cheminée qui n’était plus sécurisée, changer les fenêtres, la porte, refait le toit…

Après tout cela, il a enfin pu imaginé son intérieur avec une pièce à vivre, une chambre et une salle de bains au rez-de-chaussée; une autre chambre, un salon et une cuisine à l’étage. Et lorsque l’on voit l’avant/après, le résultat est juste Waouh ! Tout y est meublé et agencé assez simplement, mais comme c’est joli ! Le jeune homme a réalisé son rêve d’enfant, mais il a aussi beaucoup appris sur les lieux, ce qui ajoute encore un peu de charme à sa ravissante tiny house…

Et avant c’était quoi ce cottage ?

Pendant qu’il réalisait ses travaux de rénovation, George a cherché à en savoir un peu plus sur ce cottage qu’il a toujours connu dans le village. Les anciens et les archives lui ont alors appris que ce bâtiment avait été construit en 1700 et qu’il était utilisé pour relier et distribuer des livres religieux. Il semblerait qu’autrefois, le cottage était un genre de presbytère, accolé à une église détruite depuis. Le jeune écossais a adoré l’histoire de sa maison et y a emménagé en novembre dernier après avoir finalement investi environ 184 000€, travaux et achat compris. Cette expérience lui a donné envie de préserver le patrimoine des petits villages en rénovant d’autres cottages comme le sien… On lui souhaite le meilleur tellement c’est superbe !