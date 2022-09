Le constructeur Serena House dévoile une superbe Tiny-House hors réseau de seulement 8 m², la Freeland !

Vous faites peut-être partie de ceux qui souhaitent changer de vie, et c’est le cas de nombreuses personnes. Certains s’expatrient à Bali pour faire fortune, et d’autres rêvent d’une vie simple, d’un retour aux sources, proche de la nature. Si cette vie là vous fascine, alors vous avez sûrement déjà imaginé vivre dans une tiny-house, cette petite maison souvent en bois, construite sur roues, qu’il est également possible de construire soi-même à condition d’avoir de bonnes bases en bricolage et beaucoup de temps à y consacrer. Peut-être serez-vous conquis par la Freeland, un modèle de la marque espagnole Serena House… Pour l’habiter, il va sûrement falloir utiliser la méthode Marie Kondo pour désencombrer, car elle est minuscule !

La Freeland c’est quoi ?

Une tiny house est donc une petite maison, mais cette Freeland, nous pourrions la qualifier de mini tiny-house, tant elle est minuscule avec ses 8 m² seulement. Ce qui n’empêche par la Freeland Tiny House d’être dotée d’un agencement intérieur astucieux permettant de gagner de l’espace, et d’une fonctionnalité hors réseau en option. Elle est installée sur une remorque à double essieu, ses finitions sont en bois et l’isolation est réalisée avec un mélange de chanvre, de coton et de fibres de bois. Avec des fenêtres disposées sur le tour de la maison, la lumière pénètre facilement et la petite maison s’ouvre sur l’extérieur.

Une mini visite de l’intérieur

Faire visiter la maison ne prend pas énormément de temps: elle se compose d’un seul niveau occupé principalement par un espace de vie totalement ouvert. Il est difficile d’imaginer y vivre à l’année ! On entre donc dans la pièce à vivre et on trouve au fond une mini cuisine, qui se compose tout de même d’un petit réfrigérateur, d’un four, d’une cuisinière à propane à deux brûleurs et d’un évier. On y trouve aussi de nombreux espaces de rangement. L’autre extrémité de la pièce est occupée par la chambre mais elle ne dispose pas de salon, ni de salle à manger; les repas se prennent donc sur une table rabattable intégrée dans l’une des armoires de rangement.

Il y a tout de même une salle de bains

Les concepteurs de la Freeland ont tout de même réussi à caser une salle de bains indépendante dans ce tout petit espace. Elle dispose d’une douche et de toilettes à compostage qui sont montés sur des glissières en forme de tiroir qui se rangent quand elles ne sont pas utilisées. Pour l’eau et l’électricité, Serena House a opté pour un branchement semblable à celui d’un camping-car standard, mais elle peut aussi fonctionner entièrement hors réseau, l’installation de panneaux solaires, batteries et réservoirs d’eau étant possible en option.

Serena House ne communique pas le prix de la Freeland, mais précise qu’elle peut être livrée dans le monde entier dans un container, qu’ils travaillent avec des menuisiers et artistes locaux, et qu’ils fabriquent des tiny houses écosourcées et autonomes pour un impact minimal sur l’environnement, depuis leur production jusqu’à leur fonctionnement. Plus d’infos sur ce site.