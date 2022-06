MitchCraft dévoile sa dernière Tiny House, la Kay’s Tiny Home

Aux Etats-Unis, depuis quelques années déjà, les constructeurs de tiny houses se multiplient et se livrent une guerre créative sans merci… Avec l’engouement que suscitent les tiny houses, ils se doivent de proposer des conceptions originales à leurs clients. Clients d’ailleurs, qui n’en finissent plus de vouloir des tiny houses que l’on ne voit nulle part ailleurs. Elles deviennent même parfois des tiny houses de luxe qui perdent un peu de leur sens originel : économique et écologique ! A ce petit jeu-là, le constructeur du Colorado MitchCraft Tiny Homes semble avoir trouvé la recette du succès… Avec la Kay’s Tiny Home, il propose une tiny house sur roues donc, qui offre un loft à deux niveaux, et elle est superbe ! Présentation.

La Kay’s Tiny Home vue de l’extérieur

MitchCraft Tiny Homes construit des maisons minuscules sur mesure depuis 2015 et la Kay’s Home, grâce à son nouveau design, dépasse les normes et les attentes de l’industrie en offrant des fonctionnalités que vous auriez du mal à trouver dans d’autres modèles de tiny houses. A l’extérieur, elle s’affirme par un contraste entre la structure en lames de bois horizontales, peintes en gris et un petit coin recouvert de lattes de bois vernis… Elle mesure 8.80 mètres de long sur 3 mètres de large et offre une surface fonctionnelle de 35.3 mètres carrés.

La Kay’s Tiny Home vue de l’intérieur

Dès l’entrée, la tiny house offre aux visiteurs de grandes portes-fenêtres jaunes qui inondent l’espace de lumière naturelle. On entre directement dans l’espace de vie généreux et fonctionnel qui dispose de deux canapés intégrés, d’une bibliothèque et de nombreux rangements. Installés sur les canapés, la vue se dirige directement vers la cuisine, elle-aussi, baignée de lumière… L’espace semble comme agrandi ! On aperçoit également une échelle murale qui permet d’accéder à l’étage. La cuisine de cette tiny house reste minimaliste, mais il ne manque rien… Tous les électroménagers sont ingénieusement disposés : table de cuisson à quatre brûleurs, réfrigérateur, four à convection.

Une petite touche vintage est apportée par un évier de style ancien et son robinet doré. On trouve aussi des ustensiles pratiques comme la découpe coulissante juste au-dessus de la poubelle qui se cache sous les éléments de la cuisine. Le comptoir sert alors de table pour les repas ou de bureau pour travailler… Quant à la salle de bain, c’est un peu le « clou du spectacle » de cette tiny house ! Située à côté de la cuisine, elle est séparée par une porte escamotable. Les propriétaires ont tout axé sur la décoration avec un vert d’eau à tomber ! La douche s’équipe d’un pommeau à effet pluie et la salle de bain dispose de toilettes, d’un lavabo + meuble, et même d’une baignoire… Magnifique combinaison de couleurs douces et chaleureuses pour cette petite pièce.

L’étage de la Kay’s Tiny Home

A l’étage de cette tiny house, se trouve évidemment l’espace couchage accessible par les escaliers qui partent du salon. Elle dispose d’un lit double, de tables de chevet, d’un placard et d’un petit recoin transformable en buanderie ou en bureau selon les souhaits des propriétaires. Le placard de rangement est immense, on peut même s’y tenir debout à l’intérieur… Elle dispose également d’un grenier secondaire auquel on accède depuis l’échelle et qui peut être aménagé en chambre supplémentaire, en bureau, en atelier d’artiste, bref l’aménagement est à réaliser au gré de l’imagination des propriétaires des lieux ! Elle est jolie la Kay’s Tiny Home non ? Plus d’infos : MitchCraft Tiny Homes