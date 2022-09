Moth : cette Tiny House atypique à larges fenêtres est équipée de sa propre terrasse coulissante

Les petites maisons font désormais presque partie du paysage, même s’il est encore parfois difficile de les faire accepter à de nombreuses communes… C’est un fait, les habitations de type tiny-house ou maison container sont devenues en quelques années un mode de construction alternatif qui séduit de plus en plus de monde… Plus rapides et moins chères à construire que des maisons traditionnelles, elles sont prisées par les jeunes couples, retraités ou par ceux qui souhaitent changer de vie ! Partons cette fois dans l’Ohio, à la découverte de la Moth, dernière création de Modern Tiny Living, un constructeur populaire basé à Columbus. C’est une petite maison spéciale qui a une histoire intrigante derrière elle. L’habitation mobile a été baptisée d’après un groupe de conteurs à but non lucratif créé à New York. Découverte !

La Moth, une maison lumineuse et intrigante…

La Moth possède un univers particulier grâce à la lumière qui y pénètre, mais aussi à sa terrasse coulissante plutôt originale ainsi qu’à la balançoire qui se trouve sous le porche. Dans cette disposition ingénieuse où la lumière naturelle est privilégiée, on trouve d’immenses fenêtres, une porte accordéon qui fait la jonction entre l’intérieur et l’extérieur, et trois puits de lumière qui apportent de la clarté dans toute la maison.

Pourquoi cette maison ?

Le groupe de conteurs à but non lucratif, fondateur de cette maison a été créé par George Dawes Green il y a 25 ans. Ce poète et romancier voulait un endroit capable de capturer l’atmosphère des chaudes nuits d’été de Géorgie, l’état dans lequel il est né. En Géorgie, les conteurs se réunissaient sous le porche de l’une des amies du poète, Wanda, pour raconter des histoires… La lumière du porche attirait les papillons de nuit, tout comme les personnages de leurs histoires qui symbolisaient l’ambition, la connaissance et l’aventure. Ils ont ensuite emporté leurs personnages à New York, où il leur fallait retrouver l’ambiance d’origine… La construction de la maison Moth a été confiée à Modern Tiny Living qui a tout misé sur la lumière naturelle.

Un petit tour à l’intérieur ?

La Moth est donc une maison sur roues qui ne mesure que 7,3 mètres de long, dotée d’une grande porte à deux battants pour permettre à la lumière et à la brise de pénétrer, mais elle sert aussi à gommer la frontière entre l’intérieur et l’extérieur puisqu’elle s’ouvre sur une terrasse coulissante qui agrandit instantanément l’espace de vie. Cette petite maison est en fait conçue comme un studio ou bureau mobile que les artistes pourraient utiliser pour partager leur art du conte à travers les Etats-Unis. A l’intérieur, l’ambiance est plutôt moderne, avec de nombreuses fenêtres et les puits de lumière, en référence au porche et aux papillons de nuits…

En face de la porte d’entrée, se trouve un bar qui permet d’accueillir deux personnes pour partager un petit-déjeuner, un dîner ou un moment de travail. A côté de la porte se trouve une petite cuisine qui dispose d’un évier, d’un réfrigérateur, d’armoires de rangement et d’un plan de travail. On trouve aussi la salle de bains séparée par une porte de grange coulissante, et dispose d’un lavabo, de toilettes et d’étagères… Il n’y a pas de douche, mais cette maison n’est pas destinée à être habitée, c’est la raison pour laquelle il n’y pas non plus de chambre à coucher. A la place, se trouve le salon, où ils ont remplacé le canapé par une superbe balancelle qui donne un charme fou à cette petite maison Moth…