Tiny House : cette petite maison sur roues fabriquée sur mesure ressemble à une petite cabane

Modern Tiny Living (MTL) est une entreprise basée dans l’Ohio particulièrement connue pour créer de superbes modèles personnalisés de tiny houses, qui allient le luxe et la fonctionnalité. Chez MTL, les tiny houses se présentent sous diverses formes, existent en différentes tailles, mais elles sont toutes conçues pour un mode de vie simple, dans un espace aménagé efficacement. Depuis leur apparition, en 2005, les tiny houses ne cessent d’envahir les campagnes, et les réseaux sociaux… Elles sont devenues en quelques années, le symbole du retour à une vie simple, proche de la nature et écologique. Découvrez l’un des derniers modèles de MTL, la « RAINIER », une petite maison confortable, parfaite pour un retour aux sources.

La Rainier, c’est quoi ?

Cette tiny house a été construite sur mesure pour un client qui souhaitait s’installer dans l’état de Washington. Elle se base sur le modèle The Point de l’entreprise, une petite maison sur roues de 6 mètres de long, apparue en 2017 dans le catalogue MTL. Elle ressemble donc au modèle The Point mais se trouve un peu plus grande avec 6.7 mètres de long sur 2.6 mètres de large. Ce ne sont que quelques dizaines de centimètres de plus, mais c’était la volonté du propriétaire qui souhaitait en faire sa résidence secondaire… Il voulait quelque chose de simple mais confortable pour les weekends ou les vacances.

Un petit tour à l’intérieur ?

La maison Rainier a été conçue comme un petit chalet montagnard pour le propriétaire, Rogier. A l’intérieur, elle présente une image moderne tout en conservant certains aspects plus rustiques… Et elle se trouve criblée de fenêtres qui permettent de profitez de la lumière naturelle. Pour intensifier la lumière, la couleur blanche a été choisie à l’intérieur, comme dans la cuisine ou le salon, qui forment l’espace principal de la maison Rainier. Lorsque l’on entre, sur la droite, se trouve l’Espace Social MTL, un espace polyvalent qui peut être configuré selon le souhait du propriétaire. Dans la maison Rainier, il peut servir de salon ou d’espace couchage puisque le canapé en L peut être transformé en lit pour deux personnes.

Sur la gauche, on aperçoit le coin cuisine qui présente un grand plan de travail « bloc de boucher » ainsi qu’un grand évier et un réfrigérateur de taille standard. De nombreux rangements ont été aménagés dans la cuisine pour y ranger tous les ustensiles, poêles, marmites et autres objets. Le propriétaire pourra également investir l’espace sous l’escalier, aménagé en zone de rangement. Enfin, au rez-de-chaussée, se trouve la salle de bain, séparée des autres pièces pour une porte de grange coulissante… La salle de bain est petite évidemment, mais elle dispose tout de même d’une douche, de toilettes à compost et d’étagères flottantes.

Un petit tour à l’étage ?

La mezzanine que les Américains appellent aussi le grenier cache comme bien souvent dans ce genre de maison, la chambre principale à laquelle on accède par un escalier classique. Dans la chambre, on peut disposer d’un matelas Queen Size et d’une petite table de chevet… La vue sur l’extérieur ou plutôt sur le ciel étoilé se fait grâce une petite lucarne qui donne de la grandeur à cette pièce et permet presque de dormir à la belle étoile. Le prix de la Rainier n’est pas indiqué sur le site du constructeur, mais le modèle The Point dont elle est issue débute à 79 000$ (environ 75 000€). Vous-aussi vous pouvez vous amuser à créer votre propre tiny house grâce à l’outil de création disponible sur le site Modern Living Tiny.