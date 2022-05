Tiny House : et si vous dormiez avec un million d’abeilles dans la maison sur roues Air Bee and Bee ?

Vous cherchez une location pour vos prochaines vacances et vous avez envie de découvrir quelque chose d’insolite ? La Wonder Bee & Bee annonce la couleur si vous comprenez quelques mots de la langue de Shakespeare: bee en anglais veut dire abeille, et wonder, merveille… Si les merveilleuses abeilles ne vous font pas prendre vos jambes à votre cou, alors cette maison est peut-être faite pour vous… Dans le sud de l’Italie, à Grottole, il existe une maison à louer sur Airbnb (Air bee and bee d’ailleurs) qui va vous permettre de dormir, bercé par le bourdonnement des abeilles. Accrochez-vous, elle est magnifique, mais un peu inquiétante tout de même ! Présentation.

Wonder Bee & Bee c’est quoi ?

Le 20 mai dernier, journée mondiale des abeilles, l’apiculteur italien Rocco Filomeno présentait une étrange tiny house qu’il a construite lui-même. Baptisée Air Bee And Bee (bien trouvé non ?), cette maison installée au cœur d’une oliveraie italienne n’a absolument rien de classique. Minimaliste, elle permet surtout aux visiteurs de dormir au milieu des abeilles… Si vous êtes apiphobe, autant vous dire que cette maison ne trouvera pas grâce à vos yeux… Le bourdonnement incessant viendra vous hanter jusque dans votre sommeil !

Visite de la Wonder Bee & Bee

La tiny house où l’on peut cohabiter avec les abeilles se trouve dans le village de Grottole, en Italie. Son propriétaire, apiculteur, a déboursé un peu plus de 15 000€ (17000$) pour construire sa maison grâce à des financements participatifs et avec l’aide de 17 bénévoles sur le chantier. La maison se compose de bois de sapin et de boulot et des vitrages. A l’intérieur de la pièce principale, une ruche fermée par des vitres a été installée. Au total, avec l’extérieur, la maison compte neuf ruchers… Le paradis des abeilles ! L’intérieur de la maison est assez rapide à décrire: une seule pièce au programme, de plain-pied avec deux lits et des rangements. Ajoutons un lavabo et une cruche d’eau et le tour du propriétaire est fait… Mais, confortablement installé dans le lit, vous pourrez admirer le travail de la colonie d’abeilles, installée dans la ruche intérieure. Impressionnant !

Des abeilles en nombre !

Un million d’abeilles, c’est le chiffre avancé par le constructeur… Et ce sont les hôtes de cette maison un peu particulière, et un peu angoissante tout de même ! S’il vous prend l’envie d’y dormir, pensez à prendre des bouchons d’oreilles, le bruit risque de provoquer des insomnies. Pour ce qui est de la cuisine et de la salle de bains, il faudra traverser le jardin et vaquer à ces occupations dans un chalet attenant. Une douche solaire accrochée à un olivier, et un sac isotherme en guise de réfrigérateur… Plus rudimentaire et minimaliste, difficile à trouver non ? Sachez enfin que si vous louez cette maison pour quelques jours, le prix de la location comprend des aliments (fraises, biscuits maison, et miel évidemment) … Et qu’une partie des bénéfices tirés des locations reviendra à une ONG locale qui travaille à la préservation et à la conservation des abeilles ! L’idée est belle, encore faut-il pouvoir dormir avec 1 million d’abeille pour compagnie ! Plus d’infos : airbnb.be