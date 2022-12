Assurance dentaire Belgique : à quelle offre souscrire ?

Les soins dentaires réguliers sont l’une des conditions pour se maintenir en bonne santé. En dépit de l’importance de cet entretien, peu de Belges se font consulter par un dentiste. En effet, selon les statistiques, seul un adulte sur trois opte pour des traitements préventifs. Une faible fréquentation des cabinets dentaires qui s’explique par le coût élevé de ces soins. Pour parer à cette situation, la souscription à une assurance dentaire Belgique s’impose. Mais face à la pléthore d’offres sur le marché belge, il faudra être très sélectif. À ce propos, voici les critères déterminants pour dénicher la meilleure couverture.

Les limites de l’assurance maladie obligatoire

La législation belge oblige tous les citoyens à souscrire à une assurance maladie obligatoire. Toutefois, elle ne garantit pas la couverture pour tous les soins médicaux. En outre, les montants proposés sont largement en deçà des attentes des patients. Par ailleurs, le taux de remboursement est davantage réduit pour les adultes. D’où la nécessité d’opter pour une assurance dentaire Belgique par exemple. En effet, cette solution complémentaire offre une meilleure solvabilité face aux dépenses de santé.

Les soins couverts par l’assurance dentaire Belgique

Avant de souscrire à une assurance dentaire Belgique, vous désirez certainement connaitre les traitements qu’elle peut vous permettre de supporter partiellement ou entièrement.

Les soins d’orthodontie

La sécurité sociale belge ne prévoit pas de remboursement, en cas de pose d’implants, de couronnes ou de bridge. Or, ces soins sont réputés très onéreux. L’alternative pour s’en sortir est alors de souscrire à une assurance dentaire Belgique. Cette option vous permettra de bénéficier jusqu’à 80 % de couverture.

Les soins conservateurs

Les traitements courants de dents sont pris en compte partiellement par la sécurité sociale belge. Il s’agit des soins préventifs que sont : le détartrage et les examens buccaux. Les soins curatifs tels que : les extractions de dents et les traitements de carie entrent également dans cette catégorie. En souscrivant à une complémentaire, vous pouvez bénéficier jusqu’à 100% de remboursement.

Les soins de parodontie

Ils concernent les traitements de gencive et les petites chirurgies buccales. Vous pouvez bénéficier jusqu’à 80% de remboursement des frais liés à ces soins, si vous êtes couvert par une assurance dentaire Belgique.

Des critères pour bien choisir son assurance dentaire Belgique

Lors de la prospection de votre contrat d’assurance dentaire en Belgique, vous devez fixer des critères de choix pertinents. Ils se résument comme suivant.

La réputation de la compagnie

Le respect des engagements est l’une des qualités qui permettent de distinguer un assureur sérieux. À cet effet, vérifiez la réputation en la matière de celui à qui vous vous apprêtez à faire confiance. Mais d’ores et déjà, sachez que certaines compagnies sont des références sur le marché belge.

Les prestations couvertes

Avant de poser votre signature en dessous d’un contrat d’assurance dentaire Belgique, assurez-vous que les prestations promises correspondent à vos besoins. Dans cette perspective, et ce, quels que soient vos antécédents médicaux, optez pour une offre d’assurance dentaire qui intègre entre autres : le détartrage, les examens buccaux, les radiographies, les traitements des caries, les extractions de dents, la pose de couronne, la petite chirurgie buccale, l’orthodontie, la parodontologie, etc.

Les exclusions prévues

Tous les contrats d’assurance dentaire Belgique contiennent des clauses d’exclusion. Celles-ci présentent les traitements et maladies non couverts par l’offre. Vérifiez ce critère et faites confiance à un assureur qui propose des exclusions raisonnables telles que les soins esthétiques, l’achat des médicaments et les affections dentaires dont vous souffrez, avant la signature du contrat.

