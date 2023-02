Compostage obligatoire au 1ᵉʳ janvier 2024 : que faut-il faire concrètement pour être en conformité ?

Depuis quelques mois déjà, nous vous parlons de 2024 comme une date clé dans le recyclage des déchets. Dès le 1ᵉʳ janvier prochain, les particuliers comme les entreprises auront l’obligation de composter leurs déchets de cuisine. Cette loi, dite anti-gaspillage, indique que dès le 1ᵉʳ janvier 2024, chaque foyer français devra disposer d’un bac à compost à son domicile pour trier ses déchets de cuisine. Si vous possédez déjà un composteur de cuisine ou de jardin, vous n’aurez rien à faire, étant déjà en conformité avec cette nouvelle loi. En revanche, si vous ne triez pas vos déchets alimentaires, via un composteur ni un déshydrateur, il va falloir vous préparer à le faire. La mise en place se fera progressivement, et il est fort possible que de nombreux bacs à compost partagés apparaissent. Eh oui, composter c’est une bonne idée, mais que faire du compost ensuite ? On va vous expliquer comment vous organiser à la loi anti-gaspillage.

Que représentent les biodéchets dans nos ordures ?

La loi anti-gaspillage votée en 2020 vise à lutter contre le gaspillage alimentaire et à éradiquer le plastique d’emballage de nos foyers. Le tri des déchets de cuisine représente l’un des enjeux majeurs de cette loi. Ceux que l’on appelle les « biodéchets », qui sont compostables et biodégradables, représentent environ 33 % de nos déchets. C’est l’équivalent de 75 kg de déchets par an et par personne. Jetés dans les ordures ménagères, ils sont de ce fait incinérés et ne peuvent pas être revalorisés. C’est sur ce dernier point que la loi veut faire bouger les choses : utiliser les biodéchets pour produire de l’énergie. Tel est le cas des méthaniseurs, par exemple, qui fourniront ensuite des carburants biosourcés.

Comment se mettre en conformité avec la loi ?

Plusieurs dispositions seront mises en place pour que tous les Français puissent respecter cette nouvelle loi. Par exemple, les immeubles collectifs seront équipés de composteurs partagés. Les communes devront également installer des composteurs et s’assurer de leurs collectes afin que tous les administrés puissent trier et composter. Des composteurs partagés qui fonctionneront sur le même principe que les conteneurs à verres ou journaux.

Pour les particuliers qui possèdent un jardin, il est déjà possible d’obtenir gratuitement des composteurs en vous renseignant auprès de votre commune. Les organismes de tri ou de collectes proposent des composteurs gratuits ou moyennant une petite participation financière. Si vous vivez en appartement, vous pouvez composter via un Bokashi. Ce minicomposteur efficace vous permettra de produire de l’engrais pour vos plantes par la même occasion.

Que sont les biodéchets et quelles sanctions seront appliquées ?

Les biodéchets sont des déchets biodégradables comme leur nom l’indique. Dans le bac à compost, il faudra donc jeter les épluchures de fruits et de légumes, le marc de café (avec le filtre), les boîtes à œufs en carton ainsi que les coquilles. Vous pourrez également y jeter les mouchoirs en papier, les serviettes, les essuie-tout et les rouleaux en carton. Les sachets de thé ou de tisanes (sans agrafe), les cheveux, les ongles, les poils d’animaux et fleurs fanées trouveront également leur place dans le bac à compost. Pour les déchets de viande, de plats cuisinés, de poissons, de pain, le dépôt est possible, mais peut provoquer de mauvaises odeurs ainsi que l’arrivée inopinée de nuisibles tels les rats. Mieux vaudra alors les déshydrater avant de les jeter au compost. En cas de non-respect des nouvelles règles de compostage, vous vous exposerez à une amende de 35 € jusqu’à 75 € avec majoration. Une période transitoire sera sûrement mise en place comme ce fut le cas avec la loi Montagne.

