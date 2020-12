Comment être certain de sécuriser ses paiements en ligne ?

Les soldes en France sont prévues à partir du 20 janvier 2021 si la date prévue reste telle. Initialement prévus dès le 6 janvier, les soldes ont été repoussé pour cause de pandémie. Mais qu’ils commencent le 20 janvier ou à une autre date, les soldes sont souvent vecteurs de nombreux achats en ligne.

Les offres y sont alléchantes et souvent intéressantes. Mais lorsque l’on achète en ligne, nous ne sommes pas à l’abri de piratage de nos donnés bancaires, ou de sites fantômes. Il existe pourtant quelques astuces pour sécuriser vos paiements en ligne ! Du bon sens évidemment mais aussi des outils mis à votre disposition. Il suffit de les utiliser à bon escient !

Souvent, nous pensons, à tort que les utilisateurs de Mac sont plus protégés que les utilisateurs de PC ! Pourtant les pirates sont aussi efficaces sur les deux systèmes. Pour se prémunir de l’hameçonnage, le principal motif de piratage de données bancaires, un bon antivirus peut vous sauver la mise ! Même si la plupart des cartes bancaires sont aujourd’hui couvertes contre les paiements frauduleux, les démarches administratives sont pénibles. De plus l’argent est bien prélevé sur le compte, ce qui peut parfois amener à son blocage !

Qu’est-ce que l’hameçonnage ?

Les sites d’hameçonnage ressemblent à de vrais sites internet sur lesquels on peut acheter des produits… Seulement le site est un site fantôme, vous ne recevrez jamais les produits commandés mais l’argent sera bien prélevé. Cependant, il n’est pas évident de différencier un vrai site d’un site d’hameçonnage.

Le logiciel Kaspersky Internet Security peut vous aider à assurer votre protection en ligne pour vos opérations financières. La Protection bancaire permet de vous assurer que le site n’est pas un hameçonnage lorsque vous payez par Paypal par exemple. Le logiciel utilise des algorithmes heuristiques et vérifie le certificat d’authenticité du site. Safe Money analyse aussi les vulnérabilités et recherche constamment les softwares qui pourraient nuire à vos données bancaires. Vous aurez notamment une entrée clavier sécurisée afin que les copiés collés de mot de passe ne puissent pas être identifiés par d’éventuels hackers.

Si le module détecte que le site est fiable, vous pourrez alors l’ajouter à votre liste de sites de confiance. Sinon, Kaspersky vous alertera sur la non-fiabilité du site choisi.

Kaspersky Internet Security en détail

Grâce à ce logiciel vous allez pouvoir travaillez en toute sécurité et effectuer vos paiements en toute sérénité. Grâce à Kaspersky vous pourrez :

Bloquer les virus et autres attaques

Détecter les logiciels espions

Empêcher le suivi de vos activités en ligne

Protéger tous vos paiements bancaires grâce au chiffrement de niveau bancaire

Bloquer les accès à votre webcam

Chiffrez les données envoyées ou reçues via serveur VPN

Quelques mesures préventives pour un paiement sécurisé

Ne communiquez jamais d’informations bancaire par mail ou par téléphone. Aucune administration ou société commerciale sérieuse ne demande ce genre d’informations de cette manière là

Ne cliquez pas sur les liens de mails douteux, mais rendez-vous sur l’éventuel site officiel pour vous informer d’une procédure en cours. Si vous avez un doute, appelez le site en question et signalez ce mail reçu.

Vérifiez scrupuleusement le nom du site expéditeur. Parfois une seule lettre peut changer le nom de l’enseigne (Carefour ou lieu de Carrefour). Quoi qu’il en soit ne communiquez jamais vos données bancaires en répondant à un mail.

Utilisez des mots de passe complexes (lettres minuscules, majuscules, caractères, chiffres) et surtout pas votre date de naissance ! Utilisez un générateur de mot de passe et enregistrez-les au fur et à mesure sur votre ordinateur ou sur Google Chrome si vous l’utilisez.

Enfin, si cela est possible, activez la double authentification avec validation du paiement sur l’application de votre banque ou par l’envoi d’un SMS.

Vous avez désormais toutes les clés en main pour ne plus faire les choux gras de ces pirates informatiques. Les piratages bancaires sont de plus en plus nombreux et parfois il faut plusieurs mois pour obtenir un remboursement de la banque si bien sûr, votre carte bancaire est assurée. Pour plus d’infos, n’hésitez pas à consulter le site https://www.antivirus-pas-cher.com/

Article Partenaire