Bon Plan : une enceinte Echo Dot + 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour 29.99€ seulement !

La musique se fait douceur jusqu’au 11 janvier 2021 sur Amazon ! Les amateurs de musique vont être servis. Que ce soit de la musique classique, la nouvelle scène française ou encore les tubes des années 80, ce sont plus de 70 millions de titres en illimité qui sont à votre disposition.

Les dernières nouveautés sont ajoutées au fur et à mesure, ce qui vous permet de rester au top de l’actualité musicale. D’ailleurs si vous achetez un CD sur Amazon, saviez-vous que vous pouviez le télécharger gratuitement sur Amazon Music Unlimited ? C’est très pratique pour emporter ces CD préférés partout avec soi !

Les deux offres disponibles :

3 mois d’abonnement Amazon Music Unlimited gratuits

Amazon Music Unlimited est indépendant d’Amazon Prime, vous pouvez donc souscrire à l’offre « musique » sans être membre Amazon Prime. Cependant les membres Prime bénéficient d’un prix préférentiel correspondant à 2 mois gratuits. L’offre promotionnelle propose donc 3 mois gratuits puis 9.99€ par mois pendant un an reconductible. Pour vous abonner, il suffit de cliquer ici.

6 mois gratuits d’Amazon Music Unlimited pour l’achat d’un Echo Dot 3e/4e Gén

Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux clients Amazon Music Unlimited. Pour 29.99€ vous recevrez l’enceinte Echo Dot 3e/4e Gén et 6 mois d’Amazon Music Unlimited ! Normalement le tout vous coûterait 119.93€, c’est peut-être le moment d’en profiter ? Grâce à l’Echo Dot, vous contrôlez votre playlist par la voix, vous pouvez diffuser votre musique dans toutes les pièces de la maison.

Les avantages d’Amazon Music Unlimited :

La musique sur Amazon, c’est plus de 70 millions de titres en illimité – incluant les dernières nouveautés des plus grands artistes ainsi que plusieurs centaines de playlists et stations en direct.Aucune publicité ne vient perturber votre écoute, pas d’annonce à ignorer, juste du son à écouter en haute qualité !

Il est également possible d’écouter ses titres hors connexion en ayant pris soin de les télécharger auparavant… Pratique lorsque l’on est isolés des réseaux 4G !