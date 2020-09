Always Home Cam : une caméra de surveillance volante conçue pour patrouiller dans la maison

Malgré des dispositifs de surveillance toujours plus performants, près de 490 000 ménages français ont déclaré avoir été victimes d’un cambriolage ou d’une tentative de cambriolage de leur résidence principale rien que pour l’année 2018…

Filiale d’Amazon, Ring (anciennement Doorbot) est connue pour ses produits de sécurité domestique. Son catalogue comporte notamment plusieurs modèles de caméras intelligentes indoor et outdoor. La firme veut maintenant ajouter une couche de sécurité supplémentaire à notre domicile. En effet, comme nous l’apprend Endgaget, elle vient d’annoncer l’Always Home Cam. Il s’agit d’un drone miniature dont le rôle est de surveiller l’intérieur de la maison.

Un petit drone pour garder un œil sur votre demeure lorsque vous êtes absent

Équipé d’une caméra, l’Always Home Cam peut patrouiller dans les différents recoins de la maison. En plus d’avoir été conçu pour surveiller d’éventuelles intrusions, il peut être utilisé pour vérifier des soucis spécifiques, notamment, si on a oublié de fermer une fenêtre ou d’éteindre le feu de cheminée. Le drone quittera sa base pour vérifier les pièces à chaque fois que l’un de ses capteurs détecte un mouvement suspect. Mais pour que cela fonctionne, l’utilisateur doit activer le mode « absent ».

L’Always Home Cam vole de façon automatique. Le propriétaire ne pourra pas donc le piloter manuellement. On se contentera de regarder la vidéo en direct sur notre smartphone. Ring affirme que le système anticollision de l’appareil est suffisamment précis pour éviter les moindres obstacles. D’ailleurs, l’engin devrait être sûr étant donné que les hélices sont fermées. Grâce à l’application dédiée, on peut définir son trajet. Cela permet de réduire davantage les risques de collision.

Beaucoup moins cher que la concurrence

Le principal avantage du Ring Always Home Cam réside dans le fait qu’il peut surveiller toutes les pièces. Son utilisation permet ainsi d’éviter d’installer de multiples caméras de surveillance dans la maison. D’ailleurs, le bruit des hélices et la présence d’une caméra sur le drone devraient être suffisants pour dissuader l’intrus.

Afin de rassurer les utilisateurs les plus soucieux de la protection de leur vie privée, Amazon affirme que lorsque le drone s’escamote sur sa base, il devient aveugle. De plus, les vidéos transmises sont chiffrées de bout en bout. Même la firme ne peut pas les visualiser.

Côté prix, l’Always Home Cam coûtera 250 dollars lorsqu’il arrivera sur le marché l’année prochaine. Certes, ce tarif peut paraître élevé pour certains d’entre nous, mais sachez que c’est largement accessible par rapport aux 10 000 dollars du drone de surveillance de Sunflower Labs qui a été introduit plus tôt cette année.

Victure Caméra de Surveillance,1080P Caméra WiFi sans Fil, Caméra Dome IP Intérieur, Vision Nocturne, Détection de Mouvement, 2 Way Audio, Pan/Tilt/Zoom pour Bébé/Aîné/Animal (Black) Images FHD Haute Qalité: Avec une résolution de 1920* 1080P,vous pouvez parfaitement enregistrer les moments de croissance de votre enfant et enregistrer les merveilleux moments de la famille et des animaux domestiques. Meilleure Vente n° 1