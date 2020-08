Le masque refroidissant Breeze fait un énorme carton sur Kickstarter !

La canicule s’est installée sur plus de 50 départements français depuis plusieurs jours et elle devrait perdurer jusque mercredi 12 août ! Dans le même temps, de nombreuses villes de France font le choix prudent d’imposer le port du masque à l’extérieur !

Les concepteurs de ce masque refroidissant pourraient avoir eu l’idée du siècle ! Alors que le lancement de leur campagne Kickstarter prévoyait 4500€, ils ont explosé les compteurs avec plus 230 000€ récoltés et encore 29 jours de campagne ! Son nom : Breeze, un masque refroidissant sécuritaire et agréable à porter qui devrait envahir le monde d’après !

Conçu par l’entreprise Artech, il est décrit comme un masque antipollution multicouches. Composé de filtres d’or et d’argent, il peut filtrer les poussières, les allergènes et les agents pathogènes dans l’air. Ses différents filtres assainissent également les bactéries, mais surtout les virus qui se trouvent dans l’air ambiant.

Selon ses concepteurs, Breeze est la parfaite arme pour lutter contre le coronavirus sans étouffer de chaleur. En effet, outre ses capacités filtrantes, un système de refroidissement intégré lui confère un confort exceptionnel. Il pourrait être porté pour faire du sport ou sur de grands laps de temps.

Crédit photo : Breeze

Breeze permettrait également de passer ses coups de fils sans que la voix ne soit déformée grâce aux soupapes d’expiration latérales. Pour encore plus de sécurité, il est possible d’y ajouter des filtres N95.

Crédit photo : Breeze

La livraison est prévue dès Novembre 2020 dans le monde entier ! A un prix prévu de 59 dollars, lavable en machine, il pourrait être « l’objet à posséder » en cas de deuxième vague ! Ne nous leurrons pas, le port du masque deviendra probablement obligatoire partout d’ici peu de temps… Autant que ce soit de la manière la plus confortable possible !