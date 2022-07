Fox Tiny Home nous prouve qu’une Tiny House et le luxe ne sont pas incompatibles

Investir ou construire sa tiny house signifie pour beaucoup d’entre nous vivre dans un espace réduit, se satisfaire de l’essentiel et chasser le superflu. Pour certains, c’est aussi synonyme de manque de confort et de vie un peu monotone ! Mais, apparemment ce n’est pas du tout ce que pense le fabricant Modern Tiny Living (MTL), un constructeur renommé basé à Columbus, Ohio. Ce constructeur de tiny houses conçoit au fil du temps des petites maisons mobiles où le confort règne en maître et prouve que la vie en tiny peut parfois être plus confortable que dans une maison traditionnelle. Découvrez la Fox House, une ravissante petite maison qui n’a rien à envier aux grandes !

La Fox House c’est quoi ?

Cette petite maison se pose sur une remorque de 8.5 mètres de long et de 2.5 mètres de large, et, à première vue, elle semble aussi banale que les autres maisons de ce type. L’extérieur est assez simple si ce n’est qu’elle est recouverte d’un revêtement intelligent de LP et d’un toit en acier. A mi-chemin entre un container métallique et un bardage bois, on pourrait dire qu’elle ne « paie pas de mine » ! Mais c’est plutôt à l’intérieur qu’il faut jeter un œil pour découvrir la beauté de cette tiny house.

Du sur-mesure évidemment !

Kimber est le propriétaire de la Fox House et il voulait de l’espace, une cuisine gastronomique, une salle de bains généreuse et équipée, ainsi qu’un grand salon sans trop de meubles pour y installer son grand fauteuil inclinable pour regarder ses séries préférées. Lorsque l’on entre dans la Fox House, on découvre un espace de vie de grande taille, ouvert et très lumineux. Sur la gauche, la fameuse « zone vide » que le propriétaire voulait pour son fauteuil. A droite se trouve la cuisine avec un grand évier de style fermier, une plaque de cuisson gaz avec quatre brûleurs, la hotte, le four à convection, le micro-ondes et un énorme réfrigérateur avec machine à glaçons.

De quoi cuisiner de bons petits plats ! Dans cette cuisine, de nombreux rangements ont été aménagés pour ranger tous les ustensiles, et ils sont nombreux chez Kimber. Juste à côté, on trouve la salle de bains séparée du reste de la maison par une porte de grange coulissante. Et elle offre un espace conséquent avec douche à l’italienne, toilettes à chasse d’eau classique, vasque et armoire de rangement.

Et à l’étage c’est comment ?

Juste au-dessus de la salle de bains se trouve la mezzanine à laquelle on accède par un escalier partant du salon. Cet espace permet d’accueillir un grand matelas queen-size, deux petites tables de chevet et des rangements. Et, comme pour toute la maison, l’étage est éclairé de larges fenêtres qui laissent pénétrer la lumière naturelle. MTL ne mentionne pas le prix de cette tiny house, mais généralement, leurs tarifs débutent à environ 100 000€ pour une tiny équipée et sur-mesure. Cela peut sembler assez onéreux pour une petite maison, mais c’est toujours bien moins cher qu’une grande. Et les constructeurs de tiny house ont bien compris que le sur-mesure plaisait beaucoup à ces nouveaux propriétaires !