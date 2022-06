Le constructeur Français Quadrapol dévoile la Montana, une tiny house familiale qui offre un bel espace de vie

Envie de vivre dans votre tiny house dans quelques mois, sans avoir à vous préoccuper de sa construction, livraison ou autres ? Et si vous faisiez confiance au fabricant franco-polonais Quadrapol qui construit des petites maisons en bois écologiques et autonomes ? Chez Quadrapol, ils sont passionnés par les tiny houses évidemment, mais également par la préservation de l’environnement. Dans leur catalogue qui ne cesse de grandir, se trouve un modèle bien sympathique avec un porche d’entrée et deux mezzanines… La Montana semble être le combo parfait pour une vie en famille, au vert et dans un habitat écologique et économique. Présentation.

La tiny house Montana

Dans cette tiny house, vous disposez d’une surface au rez-de-chaussée de 13 m², une dimension sympathique pour une tiny house, avec un espace de vie de 5.8 m² qui pourra accueillir un canapé confortable, un poêle à bois, une table d’appoint etc. Dans cet espace de 13 m² se trouve également une cuisine équipée avec un réfrigérateur encastré, des plaques de cuisson, un évier et un plan de travail en chêne massif. On retrouve également la pièce d’eau qui se compose d’une douche, de toilettes sèches et d’un lave-mains. Enfin, l’étage offre 8.5 m² de surface, ce qui permet d’installer trois couchages fixes. La tiny house Montana peut parfaitement accueillir un couple avec deux ou trois enfants, pour un changement de vie par exemple ! N’oublions pas le petit porche de la porte d’entrée, qui peut faire office de mini terrasse pour un moment lecture, ou de sas pour éviter de pénétrer directement dans la tiny house, source continuelle d’entretien dans une petite maison.

Montana une tiny house écologique

En construisant ses tiny houses, Quadrapol s’engage pour la reforestation, avec 1420 arbres plantés, 2 840 abris pour animaux créés et 5 680 mois d’oxygène générés. Pour le reste, la Montana est conçue avec des murs à ossature bois KVH 40x70mm, et une isolation sur la totalité de la maison. Grâce au bardage en frêne thermo chauffé et aux menuiseries en aluminium, vous ferez également des économies de chauffage. Le réseau électrique et le réseau d’eau sont entièrement prêts à assurer une vie en toute autonomie.

Les caractéristiques techniques de la tiny house Montana

Superficie : 21,5 m².

Nombre de couchages : 4 à 6 couchages.

Surface du plancher : 13 m².

Surface mezzanine : 8,5 m².

Remorque : 800 kg avec double essieux freinés soudés galvanisés.

Ossature bois KVH 40×70 mm Bardage bois Mélèze avec saturateur (Certifié FSC / PEFC).

Isolation et étanchéité : Pare-pluie Dorken Classement M1 (Bs1d0) Ininflammable |Pare-vapeur Dorken Euro Classe E Sd >100 m.

Toiture : Bac acier Garantie 15 ans.

Électricité & Plomberie : Appareillage électrique Legrand | Tuyaux en polyéthylène réticulé en PER.

Portes fenêtres et fenêtres : Aluminium thermolaqué.

Double vitrage 4/16/4 gaz argon.

Cuisine : Plan de travail en chêne massif.

Salle d’eau et WC : Baignoire et toilettes sèches en épicéa

La tiny house Montana de Quadrapol coûte 51 100 € et la livraison peut être effectuée sous 3 à 4 mois. Ce modèle Montana pourrait être la tiny house rêvée pour intégrer le futur village de Brienon-sur-Armançon, qui doit « ouvrir ses portes » en 2023, et pour lequel les candidatures sont ouvertes… Retrouvez également notre dossier consacré aux tiny houses, pour connaître la législation, et trouver quelques astuces aménagement et décoration. Pour tous renseignements supplémentaires, rendez-vous dans la rubrique « contact » du site Quadrapol.