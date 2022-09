“Nous avons construit notre Tiny House avec 30 000 euros”, l’inspirante histoire de Nicole et Jamie

Les jeunes couples désireux de devenir propriétaires n’ont pas toujours le budget pour acheter ou faire construire une maison traditionnelle. Avec l’apparition des tiny-houses, les ménages avec de petits budgets peuvent désormais devenir propriétaires. C’est le cas de Nicole et Jamie, un couple d’Américains, qui souhaitaient avoir leur propre maison, facile à entretenir et qui leur permettraient de ne pas s’endetter sur 20 ou 30 ans ! Avec seulement 30 000 dollars (30 000 euros), ils ont donc construit eux-mêmes leur petite maison sur roue à l’extérieur bicolore mélangeant cèdre brûlé et cèdre naturel. La petite maison de Nicole et Jamie n’est pas un palace mais elle correspond à leurs besoins et envie, et c’est bien là l’essentiel non ? Découverte !

Un petit tour de la pièce à vivre

Malgré les petites dimensions de leur tiny-house, Nicole et Jamie possède tout le confort nécessaire et se sont installés à Gloucester dans le Massachussetts (Etats-Unis), au beau milieu d’une forêt verdoyante. Ainsi, à l’entrée, se trouve le salon avec un petit canapé convertible, une télévision, une table basse et une commode. Pour se chauffer, ils ont installé un petit chauffage à combustible qu’ils utilisent uniquement lorsqu’il fait très froid. Le reste de la tiny-house étant chauffé par des convecteurs électriques. La propriétaire de cette tiny-house est libraire et voue donc naturellement une passion aux livres. Il a donc fallu créer avec beaucoup d’ingéniosité des rangements un peu partout pour y glisser les nombreuses lectures de Nicole. Etagères dans le salon, rangements sous l’escalier ou sous le comptoir, il y a des livres partout !

Visite de la cuisine et de la salle de bains…

À côté de la pièce de vie, se trouve la cuisine, qui contient tout ce dont ils ont besoin. Elle est équipée d’une plaque de cuisson au propane à quatre brûleurs avec un four, une hotte, un réfrigérateur grand format et un évier. Ils ont également installé des plans de travail en bois aménagés avec des étagères flottantes qui leur permettent de ranger leurs ustensiles de cuisine. La salle de bains quant à elle, se trouve à l’arrière de la tiny-house. Elle n’est pas très grande, mais dispose tout de même d’une douche avec de jolis murs en pierre, d’un petit lavabo et de toilettes à incinération. Ils ont aussi créé quelques rangements supplémentaires.

Un petit tour à l’étage…

A l’étage de la tiny-house de Nicole et Jamie se trouve la chambre du couple, qui semble très grande malgré le petit espace. En effet, le lit se case dans la charpente, ce qui permet de gagner de l’espace. Ils ont également créé un petit espace de rangement pour l’outillage du couple… Vous pouvez suivre les aventures de Nicole et Jamie sur leur compte Instagram @Falathren Tiny. Vous pourrez ainsi découvrir leur petit jardin potager qui semble leur donner de beaux légumes, et le mélange de style qu’ils semblent particulièrement affectionner ! La petite maison du couple ne sera peut-être pas du goût de tout le monde, mais ils nous prouvent que pour 30 000 dollars, il est tout à fait possible de construire sa tiny-house, avec un peu d’imagination, et quelques travaux à effectuer.