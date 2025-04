Quels sont les 12 meilleurs fourgons à aménager en van pour voyager en toute liberté ?

À l’heure où le vanlife fait rêver autant les aventuriers que les familles, choisir le bon fourgon devient une étape essentielle. Pas question d’acheter sur un coup de tête, surtout vu le prix d’un utilitaire neuf ou d’occasion. J’avoue que c’est l’un de mes rêves et mon coup de cœur irait au Volkswagen Transporter, mythique van aménagé qui a traversé toutes les générations… Je l’imagine déjà, violet et blanc, roulant sur le bitume et m’offrant des spots extraordinaires ! Si vous aussi, vous rêvez de vanlife, je vous propose un tour d’horizon des 12 fourgons les plus adaptés à la transformation en van aménagé, en m’appuyant sur des données issues de spécialistes de l’automobile. Allez, grimpez à bord, je vous embarque !

Le Citroën Jumper

Solide, modulable, équipé de multiples aides à la conduite, le Citroën Jumper se place en évidence dans la liste. Avec quatre longueurs et trois hauteurs disponibles, il sait être compact ou ultra-spacieux. Mention spéciale pour sa hauteur sous 2 mètres qui ouvre la porte aux parkings souterrains. À l’intérieur, tout est pensé pour optimiser le volume : on installe un lit, une douche, et il reste encore de la place pour le vélo ! Bref, c’est un peu la trousse à outils rêvée pour futurs vanlifers créatifs.

Le Mercedes Vito

Petit bijou de sécurité et de fiabilité, le Vito propose trois longueurs différentes. Avec ses systèmes d’aide à la conduite dernier cri, il plaira à ceux qui rêvent d’un intérieur moderne et d’un confort de conduite impeccable, même pour s’échapper loin de tout. Son look sobre, presque passe-partout, cache en réalité un vrai talent pour la vie nomade : il passe partout, lui aussi. Un excellent choix si vous voulez la fiabilité sans sacrifier le style.

Le Fiat Ducato

Véritable star du van aménagé, le Fiat Ducato propose une gamme étendue de motorisations de 120 à 180 ch. Trois hauteurs, trois empattements et quatre longueurs : de quoi réaliser presque toutes vos envies d’aménagement. Et, en plus, il existe en version à gaz naturel (GNV) ! Pas étonnant qu’on le croise à tous les coins de routes de France et de Navarre : c’est LE bon élève de la classe. Son grand avantage : trouver facilement pièces et accessoires, même au fin fond de la campagne.

Le Renault Trafic

Le Trafic est un incontournable dans l’univers du vanlife. Compact, robuste et équipé de motorisations éco-efficaces, il propose un rapport qualité-prix très attractif. Idéal pour les amoureux des escapades improvisées ou les bricoleurs motivés ! Avec ses deux hauteurs et longueurs au choix, il s’adapte facilement à vos besoins du moment : petit van discret ou mini-van familial. Le Trafic, c’est un peu l’ami fidèle qu’on emmène partout.

Le Renault Master

Avec sa version à traction ou propulsion, le Renault Master mise sur la polyvalence. Grand volume, puissance énergétique améliorée, et possibilité d’équipements complets… C’est le grand frère du Trafic, pour ceux qui voient les choses en XXL. Imaginez un vrai salon roulant : canapés, grande cuisine, lit king-size… tout rentre sans forcer. Bon, il faut juste prévoir un peu d’agilité au volant pour se faufiler en ville.

Le Volkswagen Transporter

Iconique depuis les années 50, le Transporter incarne l’esprit de liberté. Modulable, fiable, design soigné. Difficile de lui résister, même si son prix reste plus élevé que certains concurrents. Pour un premier van haut de gamme, c’est un choix sûr. C’est aussi un vrai investissement : son côté « mythique » maintient sa valeur dans le temps. Bref, rouler en Transporter, c’est irrévocablement adopter le Lifestyle vanlife.

Le Volkswagen Crafter

Pour ceux qui veulent un vrai appartement roulant, le Crafter est imbattable : connectivité de pointe, grand confort et aides à la conduite épatante. Avec son gabarit, il autorise tous les types d’aménagements possibles… et quelques folies en bonus ! Attention cependant à sa taille généreuse : mieux vaut s’entraîner à faire des créneaux avant de partir ! Mais, côté confort, difficile de rêver mieux pour des roadtrips longue durée.

Le Ford Transit

Longtemps sous-estimé, le Transit a fait peau neuve. Aujourd’hui, il est hyper modulable, très confortable, et affiche un style américain assumé. Il propose aussi un intérieur spacieux idéal pour caser cuisine, salle d’eau et grand couchage. Avec son moteur fiable et sa conduite agréable, il est prêt à avaler les kilomètres sans broncher. Un excellent choix pour ceux qui veulent du robuste, sans se ruiner.

L’Opel Vivaro

Compact, mais spacieux à l’intérieur, l’Opel Vivaro est parfait pour des projets d’aménagement modernes. Sa hauteur de 1,90 m évite bien des galères en ville, et son moteur Euro 6d-TEMP promet efficacité et écologie. Son châssis équilibré en réalité un allié redoutable pour les manœuvres serrées. Et, côté look, il sait se faire discret, ce qui est un vrai plus en vanlife sauvage.

Le Peugeot Boxer

Il partage sa plateforme avec le Fiat Ducato et le Citroën Jumper, mais le Boxer propose aussi une version 100 % électrique. Idéal pour les roadtrips écolos, avec 224 km d’autonomie… si vous prévoyez quelques pauses recharges bien sûr ! Son volume généreux permet toutes les folies d’aménagement : mezzanine, douche XXL, ou pourquoi pas un petit bureau d’appoint ? Il n’a vraiment pas à rougir face à ses cousins.

Le Ford Transit Custom

Petit cousin du Transit classique, le Custom propose une maniabilité exceptionnelle, tout en autorisant un aménagement complet, y compris avec un toit relevable. Parfait pour ceux qui veulent voyager léger sans renoncer au confort. Avec son look dynamique et ses équipements modernes, il plaît autant aux familles qu’aux aventuriers solos. Petit, mais costaud, il s’impose discrètement dans la jungle urbaine comme sur les pistes rurales.

Le Toyota ProAce

Compact, économique et pratique, le Toyota ProAce (cousin du Peugeot Expert) se destine aux baroudeurs qui cherchent un van maniable pour aller aussi bien en ville qu’à la campagne. Petit gabarit, grands voyages ! Sa motorisation fiable et ses nombreuses options d’aménagement font de lui un allié malin pour les budgets serrés. Et, avec sa robustesse légendaire, il n’est pas près de vous lâcher au milieu de nulle part.

L’homologation VASP : à ne surtout pas négliger

Avant de s'élancer dans l'aménagement de votre fourgon, un détail à ne surtout pas oublier : l'homologation VASP (Véhicule Automoteur Spécialisé). Dès que votre van présente des aménagements fixes (lit, gaz, électricité), il doit passer par une homologation officielle. Cette étape garantit la conformité aux normes de sécurité et permettra d'assurer correctement le véhicule. Il faudra préparer un dossier solide avec plan d'installation, certificats de conformité, et parfois un contrôle technique adapté. Une fois validé, votre fourgon arborera fièrement la mention VASP sur sa carte grise… et vous évitera bien des soucis ! Alors, parmi ces 12 fourgons, lequel aimeriez-vous transformer en votre future maison sur roues pour partir à l'aventure ?