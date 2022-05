Tiny House : le constructeur Tiny Life dévoile sa dernière maison sur roues, la 600 Stream (avec plans)

Les tiny-houses sont devenues tellement « tendance » qu’il faut aujourd’hui, pouvoir se démarquer de ses concurrents. Il ne suffit plus de construire des petites maisons en bois, écologiques pour conquérir les nouveaux acheteurs. Et apparemment, les constructeurs allemands Tiny Life l’ont bien compris avec le plus petit modèle de leur catalogue, la 600 Stream ! Cette petite maison reste évidemment une tiny-house basée sur une remorque à plateau TH de 600 cm, et dispose d’une surface utile de 13.1 m² seulement… Les constructeurs ont réussi l’exploit d’y faire entrer tout le nécessaire pour une vie dans la tiny-house, sans jamais dépasser les 3.5 tonnes de poids total… Une prouesse pour cette petite maison au design très élégant et original. Présentation.

Petite mais fonctionnelle !

La Tiny House 600 Stream a beau être petite, elle conserve toutes les fonctionnalités des modèles plus grands. Avec la petite particularité d’offrir une zone couverte à l’arrière de la remorque ! Cette tiny-house surprend par son design et par les fonctionnalités qu’elle offre à l’intérieur. Avec son style un brin aérodynamique, elle détonne par rapport aux tiny-houses classiques. La façade bicolore (bois et couleur grise) semble inviter les éléments à pénétrer à l’intérieur.

L’extérieur de la 600 Stream

Pour faire face à tous types de conditions météorologiques, il faut d’abord savoir que la tiny 600 Stream est parfaitement isolée (120 mm d’épaisseur), vous n’aurez donc pas à vous soucier des hivers rudes ! Deux entrées sont possibles: l’une sur le devant et la seconde sur le côté, grâce à l’immense baie vitrée qui a été installée, donnant sur une grande terrasse.

L’intérieur de la 600 Stream

Avec seulement 13.1 m² de surface au sol mais une hauteur de 3,82 mètres, c’est un espace total de 35 m² que vous offre la 600 Stream… En entrant dans la tiny-house, vous investirez directement le salon qui sert aussi d’espace de couchage et de salle à manger. A gauche se trouve la salle de bains, et à droite, la cuisine et des rangements parfaitement pensés.

Les autres modèles de chez Tiny Life

Le constructeur allemand propose trois modèles de base qui sont entièrement personnalisables. La 600 Stream que nous venons de vous présenter, mais également la 720 Cube et le Cabanon 840. La 720 Cube offre une surface au sol de 15.8 m² pour un espace total de 43 m². Quant au Cabanon 840, le plus grand modèle du constructeur, il dispose d’une surface au sol de 18,5 m² pour une surface totale de 46.75 m²…. N’oubliez pas que, dans une tiny-house, l’espace au sol ne veut pas forcément dire l’espace habitable ! Les mezzanines doublent en général la surface et offrent de grands espaces utiles ! Dans la mesure où chaque tiny-house est personnalisable, qu’elle peut être autonome ou raccordée aux réseaux, le constructeur ne fournit pas de prix pour ces tiny-houses. En sachant qu’il se trouve en Allemagne, les livraisons doivent être possibles en France. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l’entreprise Tiny Life via la page contact du site Internet.