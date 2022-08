Tiny House : une femme de 54 ans construit sa propre maison sur remorque pour moins de 15 000 €

Nombreuses sont les personnes qui ressentent dans leur quotidien une envie de changement… Entre le temps passé sur notre téléphone, celui sur le boulot, la paperasse, impératifs familiaux, les taches ménagères et autre joyeusetés du quotidien, on peut vite avoir l’impression de passer à côté de l’essentiel, comme consacrer du temps à s’en mettre plein les yeux, en allant à la rencontre de paysages spectaculaires par exemple. Mais pour cela, encore faut-il, soit avoir les moyens de se payer des vacances avec un camping-car solide et confortable, soit opter carrément pour une vie “en toute liberté”, mais qui implique aussi quelques sacrifices… C’est ce dernier choix qu’a fait cette américaine, en décidant de construire sa maison sur une remorque, et de partir sur les routes. Présentation !

Une mère entrepreneuse

Agent immobilier, Stefanie Fisher, mère de 54 ans dont les petits ont quitté le nid, est du genre bricoleuse. Ayant déjà eu le loisir de mettre la main à la patte sur des projets passés, cette femme, qui avait déjà pour habitude de se déplacer en van, décide de gagner en confort, de se construire sa propre petite maison sur remorque, et de voir du pays. Elle décide donc d’abandonner son minivan et, avec seulement 15 000 $ (moins de 15 000 €), se construit la maison de ses rêves, qu’elle appellera Misty.

Un projet ambitieux

Misty naitra donc à partir d’une remarque d’occasion trouvée sur Craigslist. Avec un budget de 15 000 $ (un peu moins de 15 000 €), Stefanie a donc construit, étape par étape, son havre de paix, où tout a été pensé pour qu’elle et son ami à 4 pattes s’y sentent confortables et en sécurité. Cette bricoleuse aux multiples cordes à son arc n’a laissé que la toiture et quelques travaux mécaniques aux mains de professionnels; pour tout le reste, c’est bel et bien Stefanie qui s’y est attelé.

Elle a filmé toutes les étapes, du début à la fin, et rend son contenu disponible via sa chaine Youtube. D’ailleurs, Stefanie le confie elle-même au site The Epoch Times : “(…) j’adore le montrer, bien sûr. J’ai l’impression d’avoir accompli quelque chose”. Ce désir de partager son exploit -construire soi-même sa propre maison mobile pour moins de 15 000 €- et de montrer que cela est possible, on le retrouve chez Elisabeth Faure, qui, a plus de 60 ans, a construit sa propre maison en A avec un budget serré, afin de montrer aux personnes en situation de précarité qu’il existe des solutions. Même si, bien sûr, vivre dans un tout petit espace ne présente pas que des avantages, comme en témoigne sur Youtube une jeune américaine propriétaire d’une tiny-house.

Un petit tour de Misty ?

Toue de bois vêtue, à l’intérieur comme à l’extérieur, cette maison est d’un charme indéniable ! Avec ses coussins et tapis bleu roi qui se marient parfaitement au décor, Stefanie a su se construire un petit cocon paisible et lumineux. Tout est pensé pour s’y sentir bien : nombreux rangements, lit spacieux en mezzanine, coin cuisine avec gazinière, évier égyptien en cuivre martelé, lampes venues d’Afrique du Nord… Même Ralphie a son petit espace ! Avec sa petite maison sur roues, Stefanie a déjà exploré les alentours, et même plus encore, profitant des déserts de l’Arizona par exemple, ou du parc national de Sequoia, en Californie, ou encore de la beauté particulière du Texas… On lui souhaite en tout cas encore de merveilleuses aventures ! Plus d’infos : My Tiny Wagon (YouTube)