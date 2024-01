Wide Path Camper dévoile 3 nouveaux modèles de mini caravanes « pop-up » pour les vélos et les petits utilitaires

Dans l’optique de permettre aux campeurs de partir à l’aventure dans les nombreux parcs et aires de camping de leur région, sans devoir réaliser de longues préparations, Wide Path Camper a mis au point différents modèles de mini-caravanes : le Bicycle camper, le Ape camper et le Homie camper. Ces trois camping-cars ont été conçus pour s’adapter à divers types de véhicules et peuvent être déployés en seulement quelques minutes. Par ailleurs, ils mettent à la disposition de leurs occupants tous les équipements nécessaires permettant de garantir leur confort, lors de leurs escapades en pleine nature.

Le Bicycle camper : une mini-caravane dédiée aux vélos

Le Bicycle camper est, sans nul doute, le modèle de Wide Path Camper le plus prisé en raison de la liberté qu’il offre. Il peut être tracté par un vélo classique ou par un e-bike, et permet de camper aussi bien en zone urbaine qu’en zone péri-urbaine et en pleine nature. Son déploiement s’effectue en seulement 3 minutes. Il suffit de le détacher du vélo, de mettre en place sa béquille et de déplier sa partie supérieure pour bénéficier d’un camping-car confortable, équipé d’un lit pouvant accueillir jusqu’à 2 personnes. Durant la nuit ou les journées pluvieuses, la coque rigide du Bicycle camper offre une protection optimale à ses occupants.

Une mini-caravane conçu pour garantir le confort de ses occupants

Outre le lit de deux places, le Bicycle camper offre à ses occupants la possibilité de transformer l’intérieur de la mini-caravane en une petite salle à manger, capable d’accueillir jusqu’à 4 personnes. D’autre part, à l’extérieur, ils peuvent aménager une petite terrasse ombragée pour profiter de leur journée en pleine nature, en fixant un auvent au-dessus du camping-car. À noter qu’il est possible d’installer un panneau photovoltaïque sur le toit du Bicycle camper. Ce dernier permet entre autres aux campeurs de recharger leur téléphone et d’alimenter le système d’éclairage à LED de la mini-caravane, durant la nuit.

Le Ape camper et le Homie camper

Les deux autres modèles de Wide Path Camper, notamment le Ape camper et le Homie camper, ont été pensés pour ceux qui ne disposent pas de vélo ou qui ne souhaitent pas utiliser ce type de véhicule pour faire du camping. Le premier a été conçu pour être tracté par le célèbre Piaggio Ape 50 et permet donc de réaliser de plus longs trajets. Avec un réservoir plein, les campeurs peuvent parcourir environ 200 km avec le véhicule utilitaire triporteur du constructeur italien. Ce camping-car reprend les mêmes caractéristiques que le Bicycle camper et dispose d’un espace de stockage assez volumineux.

Le second, quant à lui, est destiné aux campeurs utilisant leur voiture lors de leurs escapades. Il peut être fixé aisément à un attache remorque et à l’instar des autres Wide Path Camper, il est déployable en seulement 3 minutes. Cette petite remorque n’est pas encore autorisée sur la voie publique en raison de l’absence d’homologation. Pour information, les dimensions des mini-caravanes sont de 149 x 145 x 99 cm lorsqu’elles sont pliées. Une fois déployées, leurs dimensions sont de 149 x 285 x 99 cm et offrent suffisamment d’espace pour garantir le confort de leurs occupants, aussi bien durant la nuit que pendant la journée. Plus d’informations : widepathcamper.com. Que pensez-vous de ces mini-caravanes ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .