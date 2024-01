Voyager avec une remorque, c’est pouvoir installer un camp de base tout en ayant la possibilité d’utiliser son 4×4 pour se déplacer. Il n’est pas nécessaire de plier bagage tous les jours pour partir en excursion ou s’approvisionner dans un commerce situé à quelques kilomètres. Basée à Covington, en Géorgie, aux États-Unis, ROC Trailers est l’une de ces entreprises spécialisées dans la fabrication de remorques pensées pour le camping. Connu principalement pour ses mini caravanes en forme de larme que sont les OTD10 et ASD10, le fabricant revient aujourd’hui sur le devant de la scène avec l’ALD09. Tout comme ses prédécesseurs, il s’agit d’une remorque qui, grâce à sa conception robuste, s’adresse principalement aux amateurs de camping tout terrain.

Une conception légère

Contrairement à ses prédécesseurs qui arboraient une forme plus ou moins arrondie, le ROC ALD09 adopte un design angulaire. La remorque se veut ainsi plus agressive que les modèles précédents. Au vu de son look, on dirait même qu’elle est faite pour être attelée au Cybertruck. Mais comme le pick-up 100 % électrique de Tesla n’est toujours pas disponible, il faudrait alors se tourner vers d’autres modèles tels que le Rivian R1T. Effectivement, la remorque a été conçue avec le respect de l’environnement à l’esprit. Elle ne pèse que 907 kg. Pour parvenir à un tel exploit, le constructeur a misé sur une construction isolée en composite de fibre de verre qui s’inspire de la conception des yachts.

Une micro maison personnalisée

Du fait de sa légèreté, la mini caravane est adaptée aussi bien aux véhicules électriques qu’aux petites voitures thermiques. Préparée pour l’aventure, elle promet une exploration terrestre illimitée grâce à son châssis en acier et ses deux roues de 16 pouces signées General Grabber. À cela s’ajoute une impressionnante garde au sol de 51 cm. L’autre atout de l’ALD09 est qu’elle peut également être transformée en une micro maison personnalisée. Qu’en est-il alors des aménagements et des équipements ?

Une remorque électrique

ROC Trailers propose un large choix d’options pour customiser la remorque. La liste comprend entre autres un réfrigérateur Iceco, une cuisinière à double brûleur Cada et un évier doté d’un réservoir d’eau de 57 L. Ces équipements sont accessibles via un hayon plat et rabattable. À l’intérieur, l’ALD09 comporte un matelas pour deux personnes (145 x 203 cm). Le constructeur a également prévu un éclairage LED et des prises 12V/USB.

L’alimentation est fournie par un réseau de panneaux solaires Renogy de 100 W. Il y a aussi une étagère au-dessus du pied du lit. Celle-ci peut être convertie en lit simple pour enfant. Par ailleurs, on peut installer une tente de toit sur la remorque pour créer un espace de couchage supplémentaire. Sans oublier l’auvent qui permet d’élargir davantage l’espace disponible. Le ROC Trailers ALD09 est accessible à partir de 17 000 dollars, soit environ 15 660 €. Plus d’infos : roctrailers.com. Que pensez-vous de cette remorque ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .