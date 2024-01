Top 10 des outils d’écriture d’IA indétectables pour contourner la détection de l’IA

Vos articles ou devoirs ont été rejetés parce qu’ils ont été signalés comme générés par l’IA ? Que vous ayez utilisé l’IA pour une assistance partielle, que vous ayez terminé l’intégralité du travail avec des résultats de haute qualité ou que vous n’ayez pas utilisé l’IA du tout, cette barrière a tendance à se dresser de temps en temps. Dans de tels cas, vous préférerez peut-être ne pas réécrire le contenu mais chercher des moyens de le rendre indétectable par les détecteurs d’IA. Comment pouvez-vous y parvenir ? La réponse est simple : utilisez un rédacteur IA indétectable. Les outils d’IA indétectables visent à réécrire le texte généré par l’IA en un contenu qui imite l’écriture humaine authentique, afin qu’aucun vérificateur d’IA ou détecteur d’IA ne puisse le détecter. Dans ce guide, nous mettrons en lumière dix des meilleurs rédacteurs d’IA indétectables que vous pouvez utiliser aujourd’hui.

Bypass AI – Meilleur outil d’IA indétectable pour humaniser le texte d’IA

Si vous recherchez une solution fiable pour contourner systématiquement et avec succès les détecteurs IA, Bypass AI vaut le détour. Alimenté par une technologie d’humanisation avancée, cet outil offre l’un des meilleurs potentiels d’humanisation de tous les rédacteurs et humaniseurs d’IA indétectables. Il est capable de prendre un texte fade, ennuyeux et robotique et de le rendre beaucoup plus humain.

Bypass AI peut contourner presque tous les détecteurs IA, deGPTZéro à Originalité.ai. Sa polyvalence s’étend à différents types de contenu, allant des simples articles de blog aux essais complexes. Cela en fait un outil précieux permettant aux étudiants d’améliorer leur écriture.

Bypass AI présente également l’avantage de conserver le sens et le message d’origine d’un texte. C’est quelque chose avec lequel de nombreuses autres plates-formes de rédaction IA indétectables ont du mal. Leur processus d’humanisation peut compromettre la fluidité et le but du texte, mais vous n’aurez pas à vous en soucier avec Bypass AI. Cela peut vous aider à éviter les détecteurs d’IA sans nuire à votre contenu.

Tarifs

Utilisation gratuite. Forfait Premium disponible à partir de 4,90 $ par mois.

Caractéristiques

Contourne tous les outils de détection d’IA actuels

Humanisation simple en un clic de tout texte écrit par l’IA

Capable de conserver le sens et le message original du texte

Dispose d’un détecteur IA intégré pour confirmer l’efficacité du contenu de sortie

Utilise la technologie d’humanisation de pointe pour améliorer le contenu écrit par l’homme

Inconvénients

Fonctionne uniquement avec du texte collé pour l’instant, pas avec des fichiers téléchargés

BypassGPT – Meilleur outil d’IA indétectable pour une sortie de haute qualité

Lorsqu’il s’agit de contourner la détection de l’IA, Bypass GPT est l’une des meilleures options disponibles. Introduit plus tôt en 2023, ce rédacteur IA indétectable est rapidement devenu une référence pour les blogueurs, les étudiants, les rédacteurs et les entreprises du monde entier.

Il offre une protection de contenu rapide et de qualité supérieure et est plus que capable de dépasser tous les grands outils de détection d’IA. De Turnitine à Content at Scale,, BypassGPT surpasse systématiquement tous les détecteurs d’écriture IA, grâce à sa technologie ingénieuse.

Formé par des rédacteurs humains professionnels, il identifie habilement les signes révélateurs du contenu généré par l’IA et humanise rapidement le texte en quelques secondes. De plus, il améliore la lisibilité globale et la qualité du contenu en supprimant les expressions pas naturelles et les erreurs grammaticales.

Tarifs

Utilisation gratuite. Forfait Premium disponible à partir de 10 $ par mois.

Caractéristiques

Rend efficacement tout texte IA indétectable par tous les vérificateurs IA

Propose les meilleures technologies d’humanisation du secteur

Produit un contenu authentique et de type humain sous forme longue et courte

Forfaitsflexibles adaptés aux particuliers et aux entreprises ayant des budgets variables

Inconvénients

La version gratuite ne fonctionne qu’avec des textes courts

Humbot – Meilleur humaniseur d’IA pour les débutants pour obtenir un score 100 % humain

Si vous souhaitez supprimer la détection de l’IA d’un essai ou de tout texte, mais que vous ne savez pas quel outil utiliser, Humbot est un excellent choix pour les nouveaux arrivants et ceux qui découvrent l’IA. Conçu pour les débutants, Humbot se distingue parmi les humaniseurs d’IA avec son interface simple et rationalisée.

Il présente un design élégant et attractif qui aide les nouveaux utilisateurs à se sentir immédiatement à l’aise, et il est très simple à utiliser : il suffit de saisir le texte et de cliquer sur le bouton. À partir de là, Humbot fait tout le travail pour vous. Il vérifiera l’IA et supprimera immédiatement les signes les plus importants pour humaniser le texte de l’IA.

Grâce à sa technologie intelligente et haut de gamme, vous pouvez compter sur cet outil de contournement de contenu IA pour gérer différents types de contenu. Les blogs, articles et devoirs générés par l’IA pourront facilement contourner n’importe quel vérificateur d’IA avec l’aide de Humbot.

Tarifs

Utilisation gratuite. Les forfaits premium sont disponibles à partir de 5 $ par mois.

Caractéristiques

Une interface facile à utiliser et adaptée aux débutants

Trois méthodes de saisie différentes pour un côté plus pratique

Technologie d’humanisation de pointe

Inconvénients

Pas beaucoup de service de support client pour le moment

HIX Bypass – Meilleur outil d’IA indétectable pour les performances

HIX Bypass est un autre outil d’IA indétectable, capable de générer du contenu d’IA véritablement indétectable pour les blogs, le marketing, les essais, etc. Cet outil dispose immédiatement d’un niveau d’autorité supplémentaire par rapport à beaucoup d’autres, car il est créé par la meilleure plateforme de rédaction’IA du secteur: HIX.AI.

Les développeurs de HIX.AI ont introduit de nouveaux algorithmes et technologies d’humanisation pour relever les défis de détection de l’IA, ce qui a abouti à la création de HIX Bypass. Cette technologie impressionnante est plus que capable de contourner même la meilleure technologie de détection de texte IA. Par exemple, ZeroGPT, Sapling et Scribbr.

HIX Bypass dispose d’un ensemble complet de fonctionnalités, prenant en charge plus de 40 langues pour rendre le texte de l’IA indétectable non seulement en anglais mais également en espagnol, chinois, russe et plus encore. Notamment, il excelle également dans la conservation des mots-clés cruciaux dans le contenu d’entrée, contribuant ainsi à améliorer les performances de référencement.

Tarifs

Utilisation gratuite. Prime à partir de 6,99 $ par mois.

Caractéristiques

Développé par une marque de confiance dans le monde de l’écriture IA

Une technologie d’humanisation à la pointe de l’industrie

Rend le contenu de l’IA indétectable via tous les détecteurs d’IA

Fonctionne dans des dizaines de langues, ainsi qu’en anglais

Fournit un contenu riche en mots clés et mieux classé

Inconvénients

N’offre aucune option de personnalisation

Undetectable AI – Meilleur rédacteur IA indétectable pour une écriture sans erreur

Alors que certains rédacteurs d’IA indétectables véhiculent des erreurs, des problèmes de ponctuation ou nécessitent des modifications approfondies, Undetectable AI ne le fait pas. En fait, il est idéal pour créer un contenu cohérent, de haute qualité, sans erreur et de type humain, que vous pouvez utiliser sans aucune modification.

De nombreux créateurs de contenu et rédacteurs indépendants utilisent une IA indétectable, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Il a été spécialement formé pour vaincre presque tous les outils de détection du marché. Que vous soyez confronté Winston AI, Crossplagou Copyleaks, vous pouvez compter sur cet outil pour vous satisfaire.

L’IA indétectable propose également des prix équitables pour les utilisateurs professionnels, ainsi qu’un mode d’utilisation gratuit et pratique qui vous permet d’humaniser de petits morceaux de texte sans rien payer. Il est facile à utiliser, fiable et cohérent – ​​en bref, c’est tout ce que vous pouvez attendre d’un rédacteur IA indétectable.

Tarifs

Utilisation gratuite. Les forfaits premium sont disponibles à partir de 5 $ par mois.

Caractéristiques

Très efficace pour créer du contenu humanisé de qualité

Il a été prouvé qu’il contourne la plupart des plateformes de détection d’IA

Un processus simple en un clic pour humaniser facilement le texte de l’IA

Un choix idéal et abordable pour les débutants et les utilisateurs expérimentés

Inconvénients

Pourrait bénéficier de fonctionnalités plus avancées à l’avenir

AI Undetectable – Meilleur outil de rédaction IA indétectable en terme d’options réglables

AI Undetectable est un autre rédacteur IA indétectable très apprécié que vous pouvez utiliser pour humaniser le texte de l’IA et améliorer la qualité d’écriture. Il prend en charge plusieurs fonctionnalités, permettant aux utilisateurs d’améliorer automatiquement le contenu et d’ajuster le nombre de mots ainsi que les niveaux de lisibilité pour répondre à différentes normes.

Avec la capacité de contourner efficacement les détecteurs d’IA, il prend en charge plusieurs langues en plus de l’anglais. Cependant, son système de tarification, qui oblige les utilisateurs à acheter des packs de mots uniques, peut devenir coûteux, en particulier pour de grandes quantités de texte.

Tarifs

Essai gratuit. Les utilisateurs peuvent également acheter des packs de mots premium, à partir de 5,99 $ pour 10 000 mots.

Caractéristiques

Offre une gamme de filtres et de fonctionnalités réglables

Peut augmenter le nombre de mots et améliorer la qualité du texte

Différents niveaux de lisibilité

Inconvénients

Peut être assez cher pour payer les packs de mots

WriteHuman – Meilleur humaniseur d’IA pour les appareils mobiles

Si vous cherchez à contourner la détection de l’IA via votre smartphone, q<wml:;WriteHuman peut aider. Ce rédacteur IA indétectable et pratique fonctionne aussi bien sur les petits appareils, comme les tablettes et les smartphones, que sur les écrans plus grands. Plus important encore, il offre une technologie d’humanisation fiable pour améliorer votre contenu généré par l’IA en un éclair.

Encore techniquement en phase bêta de développement, WriteHuman est un travail en cours, mais c’est déjà un outil assez puissant. Les tests montrent que cet éditeur d’IA peut vous aider à contourner de nombreuses grandes plates-formes de détection de texte générées par l’IA, comme Copyleaks et ZeroGPT.

Tarifs

Essai gratuit. Trois forfaits premium sont disponibles, à partir de 6,80 $ par mois, si vous payez annuellement.

Caractéristiques

Des tarifs abordables

Des capacités impressionnantes pour contourner la détection de l’IA

Fonctionne bien sur les smartphones et les petits écrans

Inconvénients

Manque de fonctionnalités avancées

StealthGPT – Meilleur outil d’écriture d’IA indétectable pour une utilisation intensive

Alors que de nombreux autres rédacteurs’IA indétectables sont destinés à une utilisation occasionnelle ou semi-régulière, StealthGPT estun outil professionnel. Avec cet outil, vous pouvez générer jusqu’à un million de mots par mois, ce qui en fait un choix attractif pour les entreprises qui ont besoin d’humaniser de grandes quantités de contenu d’IA pour éviter des pénalités.

Il a été prouvé que StealthGPT bat Turnitin, GPTZero et d’autres vérificateurs d’IA populaires. En termes de vitesse également, StealthGPT se démarque du lot. Il peut traiter les demandes d’humanisation du texte de l’IA en une fraction de seconde, créant ainsi des centaines ou des milliers de mots en un rien de temps.

Tarifs

Trois forfaits premium à partir de 14,99 $ par mois en cas de paiement mensuel ou 99,99 $ par an si vous payez annuellement.

Caractéristiques

Des délais de traitement ultra-rapides

Limites de mots élevées pour les utilisateurs professionnels

Peut contourner la plupart des détecteurs d’IA principaux

Inconvénients

Plus cher que la plupart des autres outils

Trop pour les utilisateurs occasionnels

GPTinf – Meilleur outil d’IA indétectable pour une utilisation occasionnelle

Alors que certains rédacteurs IA indétectables répondent à la complexité professionnelle, GPtinf adopte une approche plus simple. Sans filtres ni fonctionnalités élaborés, GPTinf est simple et facile. Tout ce que vous avez à faire est de coller votre texte et de le laisser gérer le reste.

Cela ne fonctionnera pas toujours aussi bien que certains autres rédacteurs, mais c’est rapide, simple et peut suffire à faire passer votre texte sur Zero GPT et Copyleaks. Il dispose également d’un astucieux outil « Freeze-list », qui vous permet de choisir certains mots ou expressions à conserver dans votre texte – ceci est utile à des fins de référencement ou pour conserver le sens original de votre contenu.

Tarifs

Un essai gratuit est possible, avec des forfaits premium à partir de 12 $ par mois.

Caractéristiques

Interface très élégante et simple

Rapide et simple d’utilisation

Option « Freeze-list » utile pour conserver certains mots-clés ou expressions

Inconvénients

Trop basique pour un usage professionnel

Smodin – Meilleur outil de suppression de détection d’IA pour différentes langues

Smodin, avec un taux de cohérence de 85 % sur sa page d’accueil, n’est pas parfait mais s’avère être une option décente pour contourner les vérificateurs d’IA dans diverses langues. Il offre une polyvalence avec la prise en charge du téléchargement de fichiers et du texte collé, permettant aux utilisateurs de télécharger directement des documents ou des fichiers PDF à des fins d’humanisation.

De plus, Smodin propose des objectifs réglables, notamment « Détection IA » pour contourner les détecteurs IA, ainsi que des fonctions « Expérimental » et « Unicité » pour d’autres ajustements de texte.

Tarifs

Un forfait gratuit est disponible. Les forfaits premium commencent à partir de 8 $ par mois.

Caractéristiques

Capable d’humaniser le contenu dans plusieurs langues

Prend en charge les téléchargements de fichiers pour contourner la détection de l’IA

Trois objectifs réglables

Inconvénients

N’a qu’un taux de réussite de 85 %

Évitez la détection de l’IA avec les meilleurs outils d’écriture d’IA indétectables

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous souhaiteriez contourner la détection de l’IA. Vous êtes peut-être par exemple un étudiant désireux d’éviter toute pénalité pour avoir utilisé des rédacteurs IA dans vos essais. Alternativement, vous pourriez diriger une entreprise et chercher à obtenir les meilleurs scores de référencement pour vos articles de blog et autres contenus.

Quoi qu’il en soit, il est important d’utiliser le bon outil d’écriture d’IA indétectable pour contourner tout détecteur de contenu d’IA. Comme ce guide l’a montré, il existe plusieurs options d’IA vraiment indétectables. Ainsi, la prochaine fois que vous aurez besoin de contourner la détection de l’IA, essayez l’un de ces rédacteurs@IA indétectables.