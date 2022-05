Loire-Atlantique : une ex-SDF construit elle-même sa petite maison de 18 m², et se retrouve devant la justice

Dans la commune des Touches en Loire-Atlantique, vit une jeune femme qui pensait avoir construit son petit paradis et pouvoir y vivre paisiblement. Mais tout aurait pu basculer ! En 2017, Enora, une trentenaire, alors SDF depuis trois ans, vit dans une caravane, et se déplace beaucoup… A la fin de l’année, cette jeune femme achète un terrain de 2200 m² sur la commune des Touches. Elle voulait vivre proche de la nature ! Dans un premier temps, elle installe sa caravane sur ce terrain classé « agricole-loisirs », explique notre source L’éclaireur. Ce terrain en friche, pollué d’amiante et de ferraille, elle le nettoie et le réhabilité à ses frais. En 2018, elle entreprend la construction d’un petit chalet en bois autosuffisant, mais les choses vont se gâter …

La « cabane d’Enora »

Le chalet en bois, Enora le dessine, puis aidée de plusieurs amis, elle en entreprend la construction. Sa tiny-house lui coûte environ 10 000€, matériaux et main d’œuvre compris. Elle ajoute des panneaux solaires qui viennent en sus du budget initial. Quelques mois plus tard, Enora dispose de 18 m². Elle utilise le soleil pour s’éclairer, l’eau de pluie pour se laver et les panneaux solaires lui apportent le peu d’électricité qu’elle consomme. Entre 80 et 100€ par an de chauffage, c’est tout ce que cela lui coûte ! Pour l’eau, elle utilise l’eau de pluie, mis à part pour son linge qu’elle lave chez une amie, et récupère quelques bidons d’eau potable quand elle se rend chez ses proches. Pour les WC, ce sont des toilettes sèches qui viennent fertiliser le sol de son jardin par la suite.

Puis tout se gâte …

En 2022, la jeune femme est attaquée par la municipalité, qui avait pourtant « laissé faire », pour trois délits: on lui reproche le non-respect des règles d’urbanisme, l’absence de demande de permis de construire, et l’installation irrégulière de caravane plus de 3 mois par an. La municipalité des Touches exigeait la démolition de son chalet… Et, dans la mesure où les règles d’urbanisme n’ont pas été respectées, elle en a effectivement le droit. Retrouvez dans notre dossier, les règles d’urbanisme concernant les tiny-houses. Pour la jeune femme, qui, entre-temps a dû accueillir sa mère malade chez elle, aux beaux jours, le coup est rude, mais elle décide de se battre, trouve un avocat, et monte un dossier…

Le résultat du procès !

Le hasard fait parfois bien les choses, car la jeune femme avoue avoir eu de la chance de rencontrer une juge humaine et compréhensive ! Au vu de son passé de SDF, de sa vie difficile, de sa maman mourante, la jeune femme obtient le droit de conserver sa tiny-house. La juge estime aussi que grâce à elle, le terrain a été totalement dépollué à ses frais. Finalement, Enora écope d’une amende de 200€ (dont 100€ avec sursis) pour l’infraction aux dispositions du PLU et la non-déclaration de l’installation de la caravane. Puisque sa situation est désormais régularisée auprès de la justice, la jeune femme attend maintenant d’avoir une boîte aux lettres, et donc que la mairie lui attribue une adresse postale… Et une poubelle également, comme tous les habitants de la commune. NDLR : Enora a eu de la chance, mais les constructions sans demande préalable sont interdites, et si le juge ordonne la démolition, vous n’aurez aucun recours, que votre chalet vous ait coûte 10 000 ou 200 000€ d’ailleurs !