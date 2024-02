Où placer un poêle à bois dans une pièce ?

Les utilisateurs de poêles à bois ou à pellets sont de plus en plus nombreux chaque année. Actuellement, l’ADEME considère que nous sommes 7 millions à utiliser le bois pour nous chauffer. Dans le même temps, l’Agence de la Transition Écologique prévoit que la barre des 10 millions d’utilisateurs sera franchie en 2028. Le poêle à bois revient en force au regard de ses coûts en général. Que ce soit pour l’installation, ou pour le combustible, il reste le moins onéreux des systèmes de chauffage, et qui plus est, s’avère l’un des plus écologiques. Néanmoins, lorsque l’on décide d’opter pour ce mode de chauffage, et que nous avons le choix du lieu de son installation, il ne s’agit pas de l’installer n’importe comment. Mais, où placer votre poêle dans une pièce pour un maximum d’efficacité ? On va tout vous expliquer.

Comment placer son poêle à bois dans une pièce ?

Parfois, vous n’aurez pas réellement le choix, notamment si vous devez utiliser une ancienne cheminée à foyer ouvert, et si le conduit d’évacuation existe déjà. Cependant, il est tout à fait possible de condamner le premier conduit pour en créer un nouveau. Néanmoins, cela nécessitera des travaux importants de maçonnerie notamment. Nous reviendrons juste après sur les normes à respecter quant à l’installation d’un poêle à bois. Pour l’installation, le meilleur endroit est généralement au centre d’une pièce pour une meilleure diffusion de la chaleur. Si cette configuration est impossible, alors on optera pour un coin de pièce suffisamment aéré et positionné pour chauffer la pièce en totalité.

Quelles sont les normes en vigueur concernant l’installation d’un poêle à bois ?

Là encore, si vous installez simplement un poêle à bois dans votre ancien conduit, vous ne prendrez pas de grands risques. Mais, si vous souhaitez créer un nouveau conduit, il sera plus judicieux de faire appel à un professionnel, qui respectera la DTU 24.1 qui régit ces installations. Par exemple, votre conduit d’évacuation devra dépasser le faîtage d’au moins 40 cm sur votre toit. De plus, cette norme précise les conditions suivantes qui doivent être respectées à la lettre :

Deux coudes de 90° au maximum sur le conduit de raccordement

Interdiction des angles directs

Conduit de fumée incliné à 45° au maximum par deux dévoiements espacés de 5 mètres au minimum.

Parois extérieures du poêle interdites à proximité d’éléments comme les poutres, les planchers en bois, ou éventuellement les charpentes si vous l’utilisez à l’étage.

Éloignement des murs du conduit de raccordement équivalent à 3 fois le diamètre du tuyau, et dans tous les cas supérieur à 37,5 cm.

Et, bien sûr, le poêle à bois doit pouvoir « respirer », il ne faut donc pas encombrer l’espace autour de lui avec des meubles, des tapis ou tout autre objet qui pourrait présenter un risque d’incendie.

Mais, alors, où installer ce fameux poêle à bois ?

Si vous respectez toutes les conditions de sécurité, l’endroit idéal se trouve au centre de la pièce. Pour assurer une répartition uniforme de la chaleur dans l’ensemble de votre habitation, positionnez stratégiquement le poêle dans une pièce centrale. Idéalement, le poêle sera positionné avec la façade orientée vers l’intérieur, favorisant ainsi une diffusion efficace de la chaleur vers les pièces adjacentes. Il faut aussi réduire au maximum les « obstacles » à la chaleur, et par conséquent laisser les portes ouvertes.

Vous pouvez aussi ouvrir une cuisine en abattant un mur afin que celle-ci profite aussi de la chaleur de votre poêle à bois. Enfin, et c’est presque une évidence, la chaleur monte donc, le poêle à bois sera plus efficient en étant installé au rez-de-chaussée d’une maison… Et, vous ? Où avez-vous installé votre poêle à bois, et pour quelles raisons ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .