Spectral:On, le très puissant vélo électrique (VTT) de Canyon reçoit une mise à jour avec une batterie de 900W

La gamme Spectral:On de Canyon s’élargit. Positionnée sur le haut de gamme, elle vient de faire l’objet d’une mise à jour afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il s’agit d’une MAJ conséquente dans la mesure où elle concerne aussi bien le design que les performances. Les retouches effectuées au niveau de la géométrie du vélo visent non seulement à améliorer la silhouette, mais aussi l’aérodynamisme et le confort du cycliste. D’après Canyon, la nouvelle version du vélo électrique Spectral:On possède un tube de direction avec un angle plus réduit. Alors que sur le modèle précédent, l’angle du tube de selle est de 74,5 degrés, il est maintenant de 76,5 degrés. Le constructeur a également augmenté les bases d’environ 5 mm.

Des batteries plus puissantes

Grâce à ces améliorations, le Spectral:On promet une meilleure stabilité tout en étant plus maniable. Ces qualités demeurent valables tant pour les montées que pour les descentes. Comme si cela ne suffisait pas, la société a remplacé la batterie par un modèle plus puissant. Logé dans la partie inférieure du cadre, devant le groupe motopropulseur électrique, celui-ci abaisse le centre de gravité du vélo, ce qui procure une meilleure tenue de route. En parlant du volet alimentation, sachez que le Spectral:On existe aujourd’hui en deux variantes équipées respectivement d’un accumulateur de 720 Wh et de 900 Wh.

Une meilleure autonomie

La configuration de batterie moins puissante est réservée aux modèles avec un cadre en taille S, alors que la capacité de 900 Wh concerne en particulier les cadres M, L et XL. Pour ce qui est de l’autonomie, Canyon revendique une endurance d’un peu moins de 80 km pour les variantes avec cadre en taille S et jusqu’à 97 km pour les autres. Il convient de noter que les VAE Spectral:On adoptent une configuration de type « mulet ». Le diamètre de la roue avant est de 29 pouces, contre 27,5 pouces pour l’arrière. Pour les fourches et les amortisseurs, le constructeur a opté pour des modèles fabriqués par RockShox et Fox.

“Le Spectral:ON CFR est livré avec notre toute nouvelle batterie 900Wh*, développée par nos soins, qui augmente votre kilométrage et votre facteur de puissance de 42 % par rapport aux batteries standard de taille normale et qui est entièrement couverte par le programme de service Shimano Steps.” Canyon

Qu’en est-il des prix ?

En optant pour des roues de tailles différentes, Canyon a réussi à procurer à ses vélos électriques une stabilité accrue. Le débattement avant est de 150 mm, contre 155 mm à l’arrière. En ce qui concerne les tarifs, ils oscillent entre 1 999 et 11 299 €. Quant à la disponibilité des produits, la variante Spectral:On CF, plus abordable, sera mise en vente à partir du mois prochain, tandis que le Spectral:On CFR, version la plus haut de gamme, fera ses débuts entre juin et novembre 2022. À noter que ce dernier est déjà disponible en précommande. Plus d’infos : canyon.com.