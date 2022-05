UM CargoBike : ce vélo cargo électrique est équipé de panneaux solaires pour étendre son autonomie

La tendance à l’électrique touche aussi l’univers de la logistique. Preuve en est, de plus en plus de camions de livraison possèdent une motorisation électrique. Les vélos cargo électriques constituent aussi une option idéale pour les livraisons en milieu urbain. C’est sans aucun doute pour cette raison que l’UM CargoBike a vu le jour. Il s’agit d’un véhicule de transport de marchandises ayant été conçu conjointement par les start-ups allemandes que sont Urban Mobility et OPES Solutions.

Un concentré de technologies

Il faut savoir que le partenariat entre les deux entreprises n’est pas le fruit du hasard. Effectivement, OPES Solutions est une société spécialisée dans le domaine de l’énergie solaire. De son côté, Urban Mobility conçoit des véhicules de transport électriques pensés principalement pour un usage dans les zones urbaines. Grâce à cette collaboration, l’UM CargoBike est un véritable concentré de technologies qui saura certainement séduire aussi bien les particuliers que les professionnels œuvrant dans le secteur de la logistique. Avec les panneaux installés sur le toit de sa caisse, le tricycle électrique offre une autonomie prolongée.

Des panneaux solaires ultra robustes

D’après les chiffres avancés par Urban Mobility, l’ajout des plaques photovoltaïques permet au vélo cargo de gagner jusqu’à 20 % d’autonomie en plus par rapport à un véhicule comparable dépourvu de tels équipements. Ce qui est d’autant plus intéressant, c’est le fait que cette performance est obtenue en exploitant la capacité de charge totale du vélo, soit de 250 kg, plus le poids du conducteur. OPES Solutions affirme avoir opté pour des panneaux solaires ultra résistants pour équiper l’UM CargoBike. Certes, ceux-ci possèdent une épaisseur de seulement 3 mm, mais ils supportent une pression allant jusqu’à 130 bars. De plus, ils ont une meilleure résistance aux vibrations.

Un module solaire suffisamment puissant pour étendre l’autonomie

L’UM CargoBike affiche une vitesse de pointe de 25 km/h. Il peut donc circuler librement sur les pistes cyclables. Qui plus est, le conducteur n’a pas besoin d’avoir un permis de conduire. Selon les spécialistes, ces caractéristiques procurent au produit un avantage commercial non négligeable par rapport aux camions de livraison classiques. Le module photovoltaïque qui équipe ce vélo cargo made in Germany accuse une puissance de 800 Wh. Selon les explications d’Urban Mobility, un vélo cargo électrique parcourt en moyenne une distance de 8 à 12 km pendant une journée. Pour accomplir ce trajet, il faut environ 1 kW d’énergie. D’après le PDG d’Urban Mobility, Tilman Rosch, dans ce type d’usage, l’UM CargoBike gagne théoriquement 45 minutes d’autonomie, ce qui n’est pas négligeable…