Vélo électrique : Il fabrique un kit d’électrification pour bicyclette en utilisant un vieux moteur de machine à laver

Vous possédez un vieux vélo ? Et une vieille machine à laver ? Vous vous demandez peut-être quel rapport peuvent avoir ces deux appareils, et c’est assez logique… Vous allez découvrir que le moteur de la machine à laver peut transformer votre vieux biclou en un vélo électrique ! Avec une esthétique un peu particulière, on vous l’accorde, mais il a l’air de fonctionner… Cette invention est celle de Guy, qui vient de convertir son vélo avec un moteur de machine à laver. Les vélos électriques gagnent chaque jour en popularité, et les prix de certains modèles sont astronomiques, mais Guy prouve que l’on peut rouler propre et électrique avec du recyclage. Il ne faut pas être trop regardant sur le look en revanche ! Présentation.

L’histoire de Guy

L’homme est un fan du réseau social américain Reddit, un site web communautaire américain de discussion et d’actualités sociales, qui, lors de son lancement, contenait beaucoup de publications sur la programmation et la science. Guy a appelé sa machine la « Jimminecraftguy », qu’il a construite avec un vieux vélo de 20 ans et un moteur de machine à laver. L’homme, qui obtiendra bientôt son diplôme d’électricien, adore bricoler des choses improbables…

La Jimminecraftguy en détails

Un vélo vieux de 20 ans et un moteur de machine à laver sans balai qui fonctionne à 1100 watts en temps normal, mais qui a été réduit à 48 pour l’occasion, c’est ce dont a eu besoin le créateur. Guy a fixé le vieux moteur sur le cadre du vélo, juste sous la selle. Il a ensuite connecté le pignon d’entraînement à l’un des plateaux avant pour fournir de la puissance à la roue arrière. Il a également modifié la manivelle pour incorporer une roue libre afin que le moteur puisse fonctionner sans avoir à faire tourner les pédales. Il estime que son engin peut atteindre la vitesse énormissime de 110 km/h !

Pas de commercialisation en vue à priori !

Et heureusement peut-être car à 110 km/h, ce pourrait être plus dangereux qu’autre chose ! Toujours sur Reddit, il explique que son vélo se situe entre le véhicule motorisé et le vélo électrique, mais que l’engin n’a pas été conçu pour résister à une vitesse de 110 km/h. Actuellement, l’homme dont on ne sait finalement pas grand-chose travaillerait sur de nouvelles batteries récupérées en déchetterie, pour améliorer l’autonomie de son engin. L’histoire ne dit pas s’il a conservé le mode essorage sur son engin futuriste conçu avec des matériaux destinés à la casse ! Ce vélo, même s’il recycle de l’ancien, ne nous inspire pas vraiment confiance, et vous ?