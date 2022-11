Black Friday : Geekbuying affiche des prix dingues sur deux imprimantes 3D incontournables !

Vous ne pouvez pas ne pas savoir qu’en ce moment se déroule la semaine du Black Friday, une semaine de promotions absolument dingues qui tombent à point nommé, un petit mois avant l’ouverture des cadeaux de Noël ! D’ailleurs cette année, vous aurez peut-être envie de devenir créatifs, et donc de fabriquer vous-mêmes les cadeaux que vous offrirez à vos proches. Et qui dit créativité, dit aussi parfois impression 3D ! Si l’imprimante 3D est l’objet de vos rêves du moment, cela va être le moment d’aller faire un tour sur Geekbuying.com, qui casse littéralement les prix sur deux modèles FLSUN, la V400 FDM, et la SR 3D Printer… Découvrons-les ensemble pour vous aider à faire votre choix !

Présentation de la FLSUN V400 FDM 3D Printer

La FLSUN V400 FDM 3D Printer s’impose comme l’une des plus rapides du marché dans cette gamme de prix, avec une impression à grande vitesse de 400mm/s. De plus, elle s’équipe du micrologiciel Klippe qui lui confère sa vitesse d’impression sans aucune configuration supplémentaire. Grâce à sa structure de cadre entièrement métallique, combinée à sa structure en delta, elle s’adapte parfaitement à l’impression à grande vitesse. Le constructeur indique qu’elle permet de réduire le temps d’impression de 70% par rapport à une imprimante 3D classique. Du côté de l’extrudeuse, elle se dote d’un matériel bimétallique à courte portée, ce qui donne une force d’extrusion imparable, à 70N, de quoi répondre aux besoins d’une impression urgente et à haute température, puisque le tube de gorge, lui aussi de structure bimétallique permet de travailler à 300°C environ. Coté logiciel, elle se dote du Cura5.0 avec des paramètres optimisés avec deux modes d’impressions (basique et expert), ce qui permet là encore de répondre à tous les utilisateurs, novices ou experts. Au niveau de l’écran de contrôle, elle se dote d’un écran IPS grand angle de 7 pouces en ultra haute résolution, qui la rend davantage précise et plus facile à utiliser grâce aux différents contrôles possibles depuis l’écran.

La FLSUN V400 FDM 3D Printer permet d’imprimer des objets de 300 mm de diamètre et de 410 mm de hauteur au maximum et les imprime grâce une jauge à fil à double axe, qu’il lui confère une extrême précision, et ce, même à grande vitesse. Et, justement, pour encore plus de précision et de robustesse, la première couche de PLA est plus fermement liée, grâce à sa plate-forme en acier à ressort PEI et à son lit chauffant de 110 °C. Les autres avantages de ce modèle ultra-performants sont nombreux. Elle possède, par exemple, la détection de rupture du filament, ce qui permet de reprendre l’impression à l’endroit même où elle s’était arrêtée en cas de manque de filament ou de coupure de courant. Elle dispose aussi du nivellement automatique qui permet de compenser les erreurs d’usinage et de résoudre le problème de la première couche, parfois trop fine pour enlever la pièce du socle. Elle se dote également d’un bras mécanique avec une tige en fibre de carbone qui résiste à toutes les pressions, et qui assure une grande durabilité des pièces mécaniques.

Les caractéristiques de la FLSUN V400 3D Printer

Modèle : FLSUN V400

Taille d’impression : 300 x 300 x 410mm

Technologie de moulage : FDM

Diamètre de la buse : 0.4mm

Hauteur des couches : 0.05-0.3mm

Précision : ±0.15mm

Type de buse : buse unique

Température de l’environnement : 5-40 Celsius

Température de la buse : ≤ 300 Celsius

Température du lit chaud : ≤ 110 Celsius

Filaments supportés : PLA /PLA+ /ABS /PETG /WOOD /TPU /PC /NYLON

Vitesse d’impression : Max 400mm/s

Format de fichier : STL/OBJ/AMF/3DS

Type de mise à niveau : Mise à niveau automatique

Détection de filament : Oui

Type d’extrudeuse : Extrudeuse directe

Précision de positionnement : ±0.01mm

Vitesse de l’axe de mouvement : jusqu’à 500mm/s

Poids du produit : 17 kg

Taille du produit (L x l x H) : 48 x 43.5 x 109cm

Présentation de la FLSUN SR 3D Printer

La FLSUN SR est la toute dernière imprimante 3D fondée sur la technologie Delta avec une vitesse d’impression par défaut de 150 mm/s et une vitesse maximale de 200 mm/s. Une vitesse d’impression assez exceptionnelle pour le prix de cette imprimante, il faut le reconnaître… Les pièces imprimées peuvent avoir un diamètre maximal de 260 mm, elle se destine donc plutôt à de petites pièces mécaniques, figurines, objets de décoration ou utiles au quotidien. Cette FLSUN SR est le modèle parfait pour débuter en impression 3D, elle ne requiert aucune connaissance particulière, elle est enfantine à utiliser grâce à son interface accessible à tous. L’imprimante 3D que l’on peut qualifier de modèle d’entrée de gamme possède tout de même une haute précision grâce à un guidage par rail linéaire qui améliore la précision et la stabilité pendant l’impression, et qui réduit aussi le bruit. Grâce à sa mise à niveau automatique, elle peut aussi reprendre l’impression en cas de rupture du filament ou de coupure de courant.

Son plateau amovible avec treillis de verre et plaque d’aluminium qui sont fixés séparément, lui permet un nettoyage facile, comme le démontage d’ailleurs. Plateau amovible, qui chauffe à 100°C, et qui permet donc un parfait maintient de la pièce en impression, pour éviter les dérapages fréquents avec certaines imprimantes 3D. Techniquement, elle s’équipe d’un guide linéaire avec courroie de 10 mm, d’un moteur pas à pas de 48 mm à grand couple, haute vitesse, faible bruit, haute précision qui lui garantisse une qualité d’impression maximale. De plus, son guide linéaire est formé par des bras parallèles en fibre de carbone 3K à haute résistance, toujours dans le but de vous garantir une parfaite stabilité pendant l’impression. Enfin, grâce à son écran tactile intelligent de 3.5 pouces et à sa nouvelle interface utilisateur, elle affiche une logique de fonctionnement implacable et se cale sur les habitudes de l’utilisateur en les optimisant.

Les caractéristiques de la FLSUN SR 3D Printer

Matériau : Alliage d’aluminium 6063, nylon, tôle galvanisée

Technologie de moulage : FDM

Diamètre de la buse : 0.4mm

Support de filament : PLA/ABS/PETG

Précision : ±0.1mm

Type de buse : Buse unique

Format de fichier : STL/OBJ/AMF

Température de la buse : ≤240°C

Température du lit : ≤100°C

Type de nivellement : Nivellement automatique

Puissance : 300W

Mode de mise à niveau : Mise à niveau automatique

Vitesse d’impression : 150mm/s-200mm/s

Vitesse maximale au ralenti : 300mm/s

Format du modèle d’impression : STL, OBJ

Taille d’impression : 260 x 330mm

Taille de l’article : 440 x 390 x 960mm

Poids de l’article : 14kg

