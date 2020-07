Bonne Nouvelle, le nombre de rhinocéros blancs à augmenté de 35 000% en 100 ans

L’extinction de certaines espèces est dramatique pour notre écosystème… Souvent à cause de la déforestation ou du bétonnage, des espèces sont condamnées… Pourtant certaines de ces espèces survivent et se régénèrent. Et ce, grâce aux programmes de conservations mis en place dans certains pays du monde.

En Afrique du Sud, ce programme a permis de sauver les rhinocéros blancs du sud ! Depuis la fin du XIXe siècle, la population des rhinocéros blancs du Sud a augmenté de 35 000 %. En effet, selon un article de CNN relayé par Slate, celle-ci serait passée d’une cinquantaine à plus de 17 000 en l’espace d’un siècle.

Tumelo Matjekane, chef de ce projet a la Peace Parks Fondation, révèle à CNN qu’« Il fut un temps où tout le monde pensait que le rhinocéros ne survivrait pas à cause du braconnage ».

La réserve naturelle d’Hluhluwe-Imfolozi, située en Afrique du Sud et comptant une bonne partie de la population des rhinocéros blancs du Sud parmi ces habitants, a notamment installé des caméras de surveillances dans les 96 000 hectares du parc afin de lutter au maximum contre le braconnage tuant dix à quinze mammifères tous les mois. Cette installation permet aux gardes forestiers d’intervenir en seulement quelques minutes contre plusieurs heures sans cette technologie.

Crédit photo : Par PhilippN — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,

Les rhinocéros blancs du Sud seraient donc sauvés contrairement aux rhinocéros blancs du Nord qui ont malheureusement déjà disparus. En effet, depuis 2002, la classification de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a reconnu le rhinocéros blanc du Sud comme une espèce 《 quasi menacée 》. Contrairement au rhinocéros blanc du Nord qui, lui, a déjà disparu à l’état sauvage.

Crédit photo : Par Wayne77 — Travail personnel, CC BY-SA 3.0,

Le braconnage en cause dans leur extinction… Comme souvent !

La cause de cette disparition serait dû au braconnage. En effet, les cornes des rhinocéros sont très prisées par la médecine traditionnelle chinoise par sa forte composition en kératine, protéine que l’on retrouve également dans la composition des cheveux, des ongles et également celle des sabots d’animaux. Une espèce sauvée pour combien menacées ? Il faut peut-être trouver d’autres manières de se soigner que la corne de rhinocéros non ?

Photo de couverture JONATHAN PLEDGER / Shutterstock