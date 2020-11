Et si vous offriez un arbre à Noël ? Découvrez le concept de Treedom !

Et si vous offriez un arbre à Noël ? Non pas un arbre à planter dans son jardin mais un arbre à planter à l’autre bout du monde ! Et si vous ne souhaitez pas l’offrir, vous pouvez aussi l’adopter ! Un cadeau écologique qui dure toute une vie : voilà l’idée de Treedom.

Grâce à ce projet, vous allez pouvoir acheter un arbre virtuel pour vous, qui va se transformer en réel pour l’agriculteur. Mais ces arbres choisis ont un autre énorme avantage que le côté écologique ! Ce sont des arbres nourriciers, ils vont donc produire fruits ou céréales pour l’agriculteur choisi.

Une idée de génie pour aider les communautés locales tout en restant en France ! Nous avons interrogé Juliette Rogala, PR Manager chez Treedom : Treedom est une B corp qui plante des arbres en système agroforestier afin qu’ils soient bénéfiques à l’environnement et aux communautés locales. Essayer de rendre l’écologie accessible, facile et ludique, c’est notre but !

Q : Pouvez-vous vous présenter ?

Juliette, globetrotteuse qui vient de poser ses valises avec son mari et son bébé de 7 mois à Florence.

Q : Parlez-nous de votre projet :

Treedom est une B corp italienne crée en 2010 qui plante des arbres en système agroforestier dans le but d’aider l’environnement et les communautés locales. Actuellement nous avons planté 1,4 millions d’arbres dans 17 pays, soutenant 83 000 agriculteurs. Les pays dans lesquels nous avons planté le plus pour le moment sont le Kenya, le Cameroun, Haïti, Madagascar et la Tanzanie. Tous les jours, notre équipe d’agronomes est en contact avec les petites ONG et les agriculteurs sur le terrain afin de répondre au mieux à leurs besoins. Afin de rendre notre projet ludique nous créons des nouveaux designs en édition limité pour les arbres sur notre site internet comme pour Noël ou pour la St Valentin par exemple. Un clic n’a jamais eu autant d’impact.

Crédit photo : Treedom

Q : Comment vous est venue cette idée ?

Federico Garceau et Tommaso Speroni sont les fondateurs de Treedom, ils ont été inspirés par le jeu Farmville. Ils se sont rendus au Cameroun voir comment ils pouvaient planter des arbres pour aider la planète et ils se sont dit qu’ils aimeraient bien en même temps, aider les communautés locales.

Q : Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

L’écologie peut être facile, ludique et accessible à tous. Nous ne sommes pas obligés d’y passer 23h par jour, un clic suffit et on fait une bonne action. Le social et l’environnemental peuvent s’allier et s’entre-aider.

Crédit photo : Treedom

Q :Un mot de la fin pour conclure ?

En plus, c’est éducatif car chaque utilisateur reçoit des informations régulièrement de son arbre, du projet auquel il appartient et des agriculteurs qui s’en occupent.

Q : Quels arbres disponibles ?

Le choix est large, mais tous les arbres proposés apporteront leurs fruits à l’agriculteur ! Cacaotier, caféier, manguier ou papayer, c’est vous qui choisissez !

Q : Prenons l’exemple du manguier :

Les manguiers achetés sur Treedom seront plantés au Kenya chez un petit agriculteur. Grâce à votre manguier, vous apporterez de la sécurité alimentaire à l’agriculteur (7/10), une absorption de CO2 de 700 kg par an (8/10). Mais également, le développement économique de l’agriculteur (10/10) et la protection de l’environnement (7/10).

Le manguier produit des fruits, des graines et des feuilles qui sont consommés par les familles ou vendues sur les marchés locaux. La mangue entre également dans la composition de nombreux produits cosmétiques.

Q : Combien ça coûte ?

Les prix vont de 14.90€ pour un cacaotier au Cameroun à 69.90€ pour un baobab au Kenya. De nombreux packs de plusieurs arbres sont disponibles également pour tous les budgets.

Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans la démarche, il existe des abonnements :

Un arbre par mois : 9.90€

Neutralight : 9.90€ par mois pour 3 tonnes de CO2 absorbées chaque année

Neutralize : 19.90€ par mois pour 7 tonnes de CO2 absorbées par année.

Et bien entendu, TREEDOM assure le suivi de votre arbre, vous saurez où il est planté et pourrez le voir grandir virtuellement. N’est-ce pas une idée de cadeau original et écologique pour Noël qui approche ?

Nous avons planté notre arbre !

Nous avons choisi de planter un papayer au Kenya ! Nous allons pouvoir le suivre et voir son évolution au fil du temps, la plantation se déroule en quelques clics et c’est un super cadeau :