Le mois de mai est crucial face aux frelons asiatiques, explique cet apiculteur amateur

Le mois de mai vient de débuter et il est notre dernière chance de pouvoir piéger les frelons asiatiques avant que les nids secondaires soient formés. Dès le 15 mars et jusqu’à la fin du mois de mai, les reines frelons asiatiques fondent leurs nids primaires, afin d’y déposer les larves qui donneront naissance à des milliers de frelons asiatiques. Le frelon asiatique, également connu sous le nom de Vespa velutina, est une espèce invasive originaire d’Asie. Depuis son introduction fortuite, en France en 2004, cette espèce de guêpe géante a proliféré et est devenue une menace grandissante pour la biodiversité et l’apiculture dans le pays. Face à cette menace, la lutte s’organise dans tous les départements de France, étant donné qu’aucune campagne de prévention n’a été mise en place à l’échelle nationale pour le moment. Au grand désespoir des apiculteurs et des défenseurs de la biodiversité. Maxime Bouttemy, apiculteur membre du syndicat apicole Artésien, revient sur l’importance du piégeage des frelons au printemps.

Les conseils des apiculteurs artésiens

Maxime Bouttemy, un apiculteur amateur âgé de 38 ans résidant à Anzin, a installé deux pièges dans son jardin dès le début du mois d’avril pour capturer le frelon asiatique. Jusqu’à présent, il n’a pas réussi à capturer de frelon asiatique, mais juste des moustiques, des mouches et un frelon européen. La fabrication du piège doit être rigoureuse afin de ne pas tuer les pollinisateurs. Maxime Bouttemy a ajouté des évacuations pour permettre aux insectes non ciblés de sortir et un diamètre d’entrée de 8 mm. Il utilise un appât composé d’un tiers de sirop de cassis, un tiers de bière et un dernier tiers de vin blanc pour éviter d’attirer les abeilles.

L’objectif est de capturer les reines fondatrices pour réduire le nombre de nids secondaires qui commencent à apparaître en juin. L’apiculteur conseille de retirer les pièges vers la mi-juin, afin de ne pas attirer trop de frelons asiatiques. Vous pouvez les laisser en remplaçant l’appât sucré par de l’appât protéiné (viande ou poisson). Et si vous découvrez un frelon asiatique, un nid primaire, secondaire ou abandonné, il faut absolument le déclarer sur le site de l’INPI. Pour différencier le frelon asiatique du frelon européen, l’INPI met en ligne un guide d’identification avec de précieux conseils. C’est une question de survie pour les abeilles.

Pourquoi est-ce notre dernière chance de piéger les frelons asiatiques ?

La vie d’un frelon asiatique est relativement courte, mais il se reproduit rapidement. Au début de l’hiver, la plupart des frelons asiatiques « ouvriers » meurent, tandis que les reines sont fécondées et se cachent. Au printemps, les reines fécondées sortent de leurs cachettes et fondent leurs nids primaires, dans lesquels elles vont déposer leurs larves. En juin/juillet, les derniers donneront naissance à des frelons affamés de protéines. De l’été au début de l’automne, les reines continuent à libérer des larves dans les nids secondaires, construits par les ouvriers, qui eux, se nourrissent d’abeilles et autres insectes pollinisateurs. Installer des pièges avec des appâts sucrés au printemps est donc le seul moyen dont nous disposons actuellement, pour freiner la prolifération du frelon asiatique.

Quelques pièges sélectifs pour organiser la lutte !

Il existe de nombreux pièges qui peuvent accueillir le mélange utilisé par les apiculteurs picards. Bien entendu, vous pouvez le fabriquer vous-même, avec une bouteille en plastique coupée en deux et en retournant le goulot à l’intérieur. Si vous ne vous sentez pas l’âme d’un bricoleur, nous vous avons déjà présenté de nombreux pièges à frelons asiatiques. Easy Trap, Vespacatch, Tap Trap ou encore BSI, les offres ne manquent pas. Si vous possédez une ruche et souhaitez des pièges encore plus efficaces et sélectifs, vous pourrez vous tourner vers Jabeprod, l’inventeur de l’un des pièges sélectifs les plus efficaces, selon Denys Jaffré son créateur. Retrouvez également tous les autres pièges disponibles sur Castorama, Amazon ou Leroy Merlin.