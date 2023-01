Smartmi dévoile le VortexWave, un robot aspirateur et laveur de sol à large rouleau

Le meilleur aspirateur robot de 2023 ? Faire le ménage est une corvée pour la plupart d’entre nous et encore pire lorsqu’il pleut. En effet, la maison se salit plus vite, nécessitant de sortir le seau, le balai et la serpillère. Lorsque l’on s’équipe de bons accessoires, le ménage devient un peu plus simple et moins chronophage. Par exemple, vous pouvez opter pour le robot aspirateur à la place de l’habituelle serpillière et du seau lors du nettoyage de votre sol. Avec cet accessoire pratique, vous économiserez du temps, de l’électricité et de l’eau. Un combo gagnant que vous propose notamment le dernier-né de chez Smartmi, le VortexWave. Découverte sur ce premier aspirateur robot à gros rouleaux.

Présentation du VortexWave de Smartmi

En octobre dernier, Smartmi, un fabricant chinois encore peu connu du marché européen lançait un premier aspirateur robot laveur : le VortexWave. Cet appareil se différencie de ceux que l’on connaît déjà par son large rouleau à l’arrière, permettant de tout aspirer sur son passage et de nettoyer tous les types de sols. Poussière, tâche, terre, lait, sauce grasse… apparemment rien ne lui résiste. Si Smartmi est un nouveau fabricant en France, il est déjà connu à l’étranger depuis 2014. Il a notamment fait ses preuves à travers ses produits de qualité, robuste et à des prix compétitifs. En revanche, le VortexWave est le premier aspirateur robot laveur de sol.

Pourquoi est-il différent ?

Nous reconnaissons tous les aspirateurs robots laveurs à travers leurs petites brosses latérales et la petite serpillère à scratcher sous l’aspirateur pour le lavage des sols. Quant au VortexWave, il se démarque par son large rouleau de 24 cm situé à l’arrière. En réalité, ce sont deux rouleaux qui sont fournis avec votre aspirateur. Un pour les sols durs tels que les moquettes à poil court et les carrelages, et un autre pour les sols tendres tels que les linos ou les parquets en bois. La serpillère disparaît complètement du dispositif. Il fait partie des minorités à proposer ce système innovant, à l’instar des deux modèles de la marque française Amibot : les iLife W400 et Swip AS70.

Pourquoi est-il innovant ?

La brosse rotative tourne à 1 600 tours par minute et avale tout sur son passage : liquides au sol, déchets, terre ou sable. Il faut dire que sa puissance d’aspiration de 4 000 Pa ne laisse que peu de répit aux différentes saletés sur son passage. Les poussières et les déchets ramassés sont récupérés dans le bac d’eau sale qui dispose d’une capacité de 360 ml. Un bac qui devra être nettoyé à chaque utilisation ou presque, en prenant soin de retirer tout ce qui pourrait le gêner pour fonctionner : cheveux mouillés, poils d’animaux, poussières colmatées, etc. Quant à l’eau propre, elle est conservée dans un réservoir de 600 ml avant d’être envoyée vers le rouleau afin d’humidifier et de laver vos sols évidemment.

Un aspirateur robot laveur innovant et connecté !

Dénommé Tribolite, le premier aspirateur robot a été inventé en 1996 par la marque suédoise Electrolux. S’il est le premier à sortir sur le marché, l’invention viendrait de Roomba, célèbre marque d’aspirateur-robot et de trois roboticiens, Colin Angle, Helen Greiner et Rodney Brooks. Ces derniers ont pensé le concept en 1990. Quant au premier robot laveur, c’est iRobot qui l’invente en 2005 avec le Scooba. Si les premiers aspirateurs robots n’étaient pas connectés, ce n’est pas le cas du Smartmi VortexWave qui se dote du système d’exploitation Xiaomi et qui peut donc être piloté à distance via l’application Mi Home. Avec cette application, vous accéderez à plusieurs modes de nettoyage, en l’occurrence :

Le lavage à l’eau sans aspiration ;

Le couplage aspiration et lavage simultanés.

Attention, si vous choisissez l’option lavage et aspiration, il faudra obligatoire enlever vos tapis ou en interdire l’accès au robot. Pour l’aspiration seule, il dispose également d’un bac à poussières conçu uniquement comme collecteur. Avec ce bac, il ne peut évidemment pas utiliser la fonction lavage. Quant au moteur du VortexWave, il est puissant et étanche. Sachez que l’aspirateur robot laveur se dote par ailleurs d’un télémètre laser qui l’aide à se repérer, à se déplacer, à éviter les obstacles, à contourner les pieds de tables, etc. Enfin, il se dote aussi d’une fonction autonettoyante innovante qui assure un rouleau toujours propre d’une utilisation à une autre. Il peut aussi sécher la brosse, mais pour cela, elle devra être réinsérée dans la station.

Les caractéristiques techniques du Vortex Wave de Smartmi

Nom du produit : Smartmi VortexWave

Modèle ZNXDJQR01ZM

Poids : Environ 6,5 kg (avec robot, station de charge autonettoyante, réservoir d’eau et brosse à rouleau)

Taille du robot : 338 × 344 × 128 mm

Puissance du robot : 75 W

Type de batterie : Lithium

Capacité de la batterie : 5 200 mAh

Connexion Wi-Fi : Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz

Socle de chargement autonettoyant Taille : 407 × 370 × 205 mm

Puissance de la station d’accueil : 28,5W

Lancé au prix de 899 €, il ne semble pas encore disponible sur le marché français, mais cela ne devrait plus tarder. Il semble rudement efficace de VortexWave de Smartmi, non ? Plus d’informations : eu.smartmiglobal.com