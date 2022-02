Bretagne : une magnifique maison en pierre de 78m² à seulement 7800€, mais il ne faudra pas trop être regardant…

Lorsque l’on recherche un bien immobilier, il arrive parfois que l’on tombe sur des biens dits atypiques. Elles peuvent être des anciennes gares, ou d’anciennes usines réhabilitées en habitation. Ces biens sont très recherchés car ils offrent évidemment un charme qu’une maison traditionnelle ne possède pas. Parfois l’atypisme peut être poussé très loin comme à Lannion (56) où une maison de 78 m² est à vendre. Rien de bien original jusque-là ? La maison en question servait autrefois de toilettes publiques, et là, cela devient très atypique. A l’évidence, il y a quelques travaux à effectuer pour en faire une maison, et il faudra aussi savoir se projeter si vous souhaitez conclure la transaction… Visite guidée des toilettes publiques et précision sur ce qu’est un « bien atypique » !

Les toilettes publiques de Lannion sont à vendre !

Cette bâtisse située au 5 rue de Buzulzo à Lannion est faite de belles pierres apparentes, dans le style ancien. Avant d’être mise en vente, cette maison un peu particulière abritait donc des toilettes publiques. Vendue une première fois en 2016, l’acquéreur avait alors annulé la vente, probablement par peur des travaux à effectuer. La ville de Lannion considère que l’état dégradé de la maison et que les contraintes liées au PLU ne lui permettent pas de réhabiliter la bâtisse en logements. Ils ont donc abandonné l’idée de la conserver dans leur patrimoine communal.

Quel est le prix des toilettes publiques ?

Si l’on considère uniquement le bâtiment dans son ensemble, il est plutôt en bon état à l’extérieur… En revanche, une partie de la toiture n’a pas résisté aux temps, elle est donc à refaire. Quant à l’intérieur, il faut absolument tout refaire puisque la fonction principale était de proposer des sanitaires. Avec un sacré budget travaux, beaucoup de volonté et d’imagination, la maison est en vente au prix de 7800€ soit 100€ du m² ! La mairie de Lannion compte organiser des visites afin que les futurs acquéreurs puissent prendre la mesure des travaux à effectuer. Et ce ne sera à priori pas une mince affaire ! Pour tous renseignements, contactez la mairie de Lannion.

Qu’appelle-t-on un bien atypique ?

La qualification de bien atypique regroupe des lieux inédits comme ces toilettes publiques, des lofts ou anciennes usines ou encore des maisons d’architecte, ateliers d’artistes, péniches etc… Tout ce qui ne ressemble pas à une maison traditionnelle peut être considéré comme atypique. Ces biens insolites sont de plus en plus prisés des futurs acquéreurs. A l’évidence, ils ont un charme et un caractère qu’une maison traditionnelle ne possède pas. Contrairement à ce que l’on peut penser, un bien atypique n’est pas forcément haut-de-gamme et hors de prix. La preuve avec le prix de ces toilettes publiques !

Les différentes catégories de biens atypiques

Les appartements de caractère :

Souvent en duplex ou mansardés et situé en plein centre de grandes villes, ces appartements représentent un tiers de biens atypiques recherchés. Les appartements avec terrasse ou vue imprenable sur un paysage époustouflant sont aussi considérés comme atypiques.

Les lofts, ateliers ou usines :

Ces biens un peu particuliers représentent un autre tiers des biens atypiques recherchés. Ce sont souvent d’immenses espaces, hauts de plafonds qui ne demandent qu’â être réhabilités. Acheter un loft ou une ancienne boutique offre des possibilités d’aménagement presque sans limite, sauf celle du budget évidemment !

Les maisons d’architecte :

Ces maisons sont souvent spacieuses et uniques. Elles ont toutes été conçues par des architectes, soit pour y habiter eux-mêmes soit pour leurs clients. En revanche, elles font généralement partie de biens atypiques haut-de-gamme et ne sont pas à la portée de tous les budgets. En général, on ne recherche pas un bien atypique en particulier. L’achat de ces maisons se fait sur un coup de cœur ! Alors ? Aurez-vous le coup de cœur pour les toilettes publiques de Lannion ?