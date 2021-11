Elle est scrutée depuis sa sortie et promet des moments d’exception à tous les nouveaux joueurs ayant pu faire son acquisition. La PS5 est un joyau et naturellement, elle est pour les amateurs de jeux vidéo, une nouvelle référence en la matière. À l’aube d’une nouvelle année civile et en pleine révolution du monde vidéoludique, quels sont les jeux PS5 les plus attendus en 2022 ?

Gran Turismo 7

Dès lors que l’on mentionne une véritable simulation sportive et automobile, le nom de Gran Turismo est l’un des premiers à venir en tête. Avec des sorties espacées et définissant de facto un long travail des éditeurs derrière chaque nouvel opus, il est très rare de se montrer déçu par le joyau de la maison Polyphono Digital. Publié par la société adaptée de Sony, il est logique de trouver ce jeu uniquement sur les plateformes et console de la marque nippone.

Pour cette nouvelle édition, nombreux sont les joueurs équipés d’une PS5, d’un éventuel équipement de réalité virtuelle et d’un set-up volant / pédaliers à se montrer impatients quant à la sortie. Comme toujours, on annonce ce jeu aux limites de la simulation et les courses en ligne promettent d’être acharnées.

La sortie est annoncée pour le 4 mars 2022 et lorsque l’on se penche sur les caractéristiques de la PS5 et les dispositions d’ores et déjà offertes par certains jeux sur cette console, il y a de quoi se languir devant l’arrivée de GT7.

Horizon Forbidden West

Il fut l’un des jeux annoncés par Sony en même temps que l’entreprise a dévoilé la sortie et les caractéristiques de sa PlayStation 5. Les joueurs de la PS4 s’étaient extasiés devant le jeu Horizon Zero Dawn, ce RPG au synopsis et aux graphismes tout aussi grandioses.

La suite se déclinera toujours sur cette plateforme, mais également sur la PS5, selon toute logique. Pour ce nouvel opus, les joueurs s’apprêtent à prendre le contrôle d’Aloy, le personnage central de cette nouvelle histoire. Direction l’Amérique occidentale, six mois après la fin de l’histoire connue dans le premier jeu.

La sortie est annoncée le 18 février 2022 et il s’agit incontestablement de l’un des jeux les plus attendus de l’année. Il promet de faire l’actualité et d’alimenter un grand nombre de réactions. Sony et le développeur Guerrilla Games ont la pression. Plus que jamais ?

God of War : Ragnarök

Avec ce neuvième épisode de la désormais mythique franchise de God of War, la création de SIE Santa Monica Studio va découvrir une nouvelle PlayStation ! Lors du premier épisode de la série en 2005, c’était la fameuse PS2 qui avait connu le privilège de propulser ce jeu entré dans la légende.

Les joueurs prendront la suite de l’épisode sorti en 2018, le dernier du nom. Et comme lors de ce dernier opus, le virage sera total avec l’historique de la franchise puisque l’intrigue continuera de se mêler, comme son nom l’indique, à la mythologie nordique.

Aucune date précise n’a pour le moment été annoncée pour la sortie de cet opus, mais une chose est sûre : les amateurs de la franchise se montrent impatients et espèrent rapidement pouvoir découvrir ce nouveau jeu typé action-aventure selon les catégories vidéoludiques.

Vous l’aurez compris, chaque année, les maisons d’édition de jeux vidéo profitent des nouvelles technologies pour mettre en avant la sortie de nouveaux opus, profitant eux-mêmes parfaitement de ces innovations. C’est notamment le cas des jeux en ligne comme le jeu Razorshark, mais également avec la neuvième génération de consoles de jeu dont la PlayStation 5 de chez Sony fait partie.