Homnest : des maisons containers dédiées à la location et aux voyageurs de passage

Vous envisagez une reconversion professionnelle, un revenu de complément ou d’ouvrir votre jardin à des hôtes de passage, mais les travaux inhérents à cette activité vous semblent insurmontables ? Pourquoi ne feriez-vous pas confiance à une toute jeune entreprise baptisée Homnest ? Une entreprise française qui souhaite donner un autre visage au tourisme en proposant de vous livrer gratuitement des tiny-houses à des fins locatives. Homnest pourrait être la solution pour de nombreux propriétaires qui envisagent la location de tiny-house comme gîtes par exemple. Pas de travaux, pas de gestion administrative, Homnest s’occupe de tout moyennant rémunération, et votre seul devoir sera d’accueillir dignement vos locataires. D’ailleurs, si vous voulez tester avant d’être livré, ils viennent d’installer leur premier modèle dans le Jura… On vous explique comment ça marche !

Homnest c’est quoi ?

Cette petite entreprise, c’est d’abord une histoire de hasard ! Une rencontre sur les bancs de la fac de Lyon en 2018… Il y a Benjamin, qui gère sans grand succès un site d’accessoires animaliers; Jérôme, qui gère les sites internet de la fac et Clément, qui lui, s’occupe de logiciels… Les trois étudiants travaillent sans passion, et à l’occasion d’un café partagé devant la machine de la salle 410, ils s’imaginent « réinventer le visage du tourisme à l’aide de vieux containers installés dans le jardin de particuliers pour accueillir des voyageurs ». D’un café partagé où l’on refait le monde naît un weekend dans l’Isère pour tester les maisons containers. La naissance de ce qui deviendra un peu plus tard Homnest grâce aussi à Lucie, une architecte amie de Clément qui rejoint la belle aventure… Il y a aussi Julien, le frère de Jérôme; Florent le père d’un ami, directeur d’une usine de containers, et ça peut aider évidemment ! En 2019 c’est donc un peu « par hasard » que naît Homnest avec un concept qui pourrait effectivement changer le visage du tourisme.

Le concept d’Homnest c’est quoi alors ?

Homnest s’adresse aux particuliers qui souhaitent devenir hôtes… Concrètement, l’entreprise s’occupe de la rénovation et du financement d’un container maritime et le transforme en écolodge de 14 m². La maison container, une fois opérationnelle, est livrée dans votre jardin et l’entreprise s’occupe aussi des modalités administratives. Les voyageurs réservent ensuite via le site Homnest et l’hôte accueille ensuite le voyageur évidemment ! L’hôte perçoit alors chaque mois des revenus, qui sont un pourcentage des nuits louées. Selon l’entreprise, il serait possible de dégager un revenu complémentaire allant jusqu’à 600€ selon votre région. Les touristes adhèrent de plus en plus à ce nouveau mode de logement considéré comme « insolite », mais surtout écologiques… Homnest va peut-être effectivement révolutionner les locations saisonnières avec ce génial concept ?

La Homnest “Désirée” – Paisible Tiny House Vosgienne

Pour vous rendre compte de ce que propose l’entreprise, le mieux est peut-être de tester la première tiny house avant de vous lancer vous-même. Cette première maison container a été installée à Saint-Dié-des-Vosges où Jennifer, Michaël & leurs enfants vous accueilleront. La petite demeure se niche au cœur de la forêt vosgienne dans un petit hameau paisible et tranquille. A la croisée des Vosges et de l’Alsace, cette tiny-house peut accueillir deux personnes (et un bébé) et dispose d’une cuisine équipée, d’une salle de bain et de tout le confort nécessaire à un séjour bien sympathique. Vous pouvez la réserver ici ou ici pour 130€ (hors frais de service) environ. Et si vous souhaitez ensuite devenir hôte, rendez-vous sur la page dédiée du site Homnest.fr.