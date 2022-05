La Tiny House Hügge avec son toit incurvé est absolument incroyable

De plus en plus de nouveaux propriétaires se tournent vers les habitats alternatifs… Avec une tiny house, une maison container ou une maison en A, ils peuvent dire adieu aux crédits contractés sur 25 ou 30 ans, aux hypothèques, et aux gros travaux… Mais ils réduisent aussi leur impact sur l’environnement en choisissant la plupart du temps des maisons écologiques, ou l’autoconstruction. La Hügge est une petite maison sur roues développée par le célèbre fabricant canadien Tiny Healthy Homes. Cette entreprise est connue et reconnue pour construire de petites maisons à partir de tous les matériaux naturels, non toxiques, réutilisés et récupérés. Hügge veut dire “bien-être” en danois, et c’est exactement le bon terme pour décrire cette jolie maison !

Une structure unique en son genre !

Nous avons l’habitude de voir des tiny-houses avec un toit en pente, ressemblant à des chalets montagnards… Mais la Hügge se démarque des autres par sa conception structurelle unique: son toit ondulé qui ajoute une valeur esthétique à cette jolie maison… Toute en courbe et en couleurs, elle appelle vraiment à découvrir l’intérieur. La maison Hügge combine ingénierie et décoration et s’inspire de principes de conception de Fibonacci, un principe de suite mathématique.

La maison des câlins !

Ce qui fait le charme de cette maison, c’est aussi la palette de couleurs choisie par le fabricant ainsi que la combinaison des matériaux comme les fenêtres ou le métal à joint debout de couleur bleue. Le revêtement extérieur est lui, en bois de grange à joints ouverts. A l’intérieur, la maison est confortable, pratique et dotée d’immenses fenêtres qui laissent entrer la lumière naturelle le plus possible. Les chambres sont assez spacieuses car la maison a été aménagée, comme beaucoup de modèles de ce style, pour optimiser l’epace. Elle comprend deux chambres, un espace de vie pour se détendre, une salle de bains et une grande cuisine. L’espace détente dispose d’un grand canapé confortable, et la cuisine située à l’extrémité de la maison est équipée d’un four électrique, d’un plan de travail en pin bleu, d’un évier, de rangements et d’une plaque de cuisson… Le frigo de taille normale a été, lui, placé sous l’escalier pour gagner de la place dans la cuisine.

Un petit tour à l’étage ?

L’escalier qui mène aux deux chambres part donc de l’espace cuisine pour arriver sur ces deux pièces dotées de grandes fenêtres et de nombreux rangements. La sérénité y est prédominante, apportée par la peinture blanche des murs et le plafond courbé en chêne récupéré. C’est probablement le plus joli endroit de cette maison. Dans la salle de bains, sérénité toujours avec un sol en galets et des murs carrelés… Une baignoire / douche et des toilettes complètent cette pièce d’eau.

Cette petite surface de 24 m² seulement offre tout le confort possible et son potentiel a été exploité au maximum… La petite maison Hügge coûte 99 000 $ soit environ 92 000€, et son architecture est absolument unique ! Son toit incurvé lui donne un charme fou non ? Malheureusement, le fabricant n’expédie qu’aux Etats-Unis, mais cela peut donner des idées aux autoconstructeurs ou même à des fabricants qui seraient séduits par cette étonnante tiny house. Plus d’infos : bengarratt.com