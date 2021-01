Mint Loft : une incroyable et luxueuse maison sur roues baignée de lumière

Les petites maisons ou tiny-house seraient-elles l’habitation du « futur » ? Si l’on tient compte de l’engouement qu’elles provoquent partout dans le monde, on peut se demander si elles ne seraient pas une solution d’avenir pour devenir propriétaires. Avec la crise sans précédent que nous connaissons depuis l’an dernier, les prêts immobiliers sont difficiles à obtenir auprès des banques.

Les primo-accédants notamment se retrouvent dans une impasse dont on ne connaît pas encore l’issue. Acquérir une tiny-house permet d’obtenir son indépendance sans pour autant exploser son budget. Découvrez le modèle Loft Edition de Mint Tiny Homes, une petite maison baignée de lumière !

Cette tiny-house semble vraiment conçue pour ceux qui aiment les petits espaces mais sans s’y sentir à l’étroit. Trois options d’aménagement possibles et deux tailles disponibles. Le Loft Edition se veut hyper personnalisable et surtout, elle est l’une des tiny-house qui laisse le plus de place à l’entrée de lumière ! En effet, en plus des fenêtres classiques, des baies vitrées ont été ajoutées sur le haut des murs. Souvent inutilisés puisque inaccessibles, les transformer en puits de lumière est une excellente idée.

Equipée comme une grande !

A l’intérieur, on retrouve une cuisine qui se veut familiale et qui permet vraiment de concocter de bons petits plats familiaux. Four, plaque de cuisson, et hotte en acier inoxydable s’y trouvent avec un réfrigérateur et un congélateur séparé. Les rangements y sont nombreux et surtout fonctionnels. Du côté de la salle de bains, c’est une buanderie complète qui attend les futurs propriétaires ainsi qu’une large douche et un mini climatiseur… Confort et minimalisme sont largement compatibles dans cette tiny-house d’un nouveau genre !

Quels modèles pour quels prix ?

Deux modèles de surfaces différentes sont disponibles… Le modèle de 32.5 m² est disponible au prix de 68900€ environ. Quant au modèle qui offre un peu plus d’espace soit 35.8 m², il grimpe à 72800€ environ. Les deux modèles peuvent accueillir entre 4 et 6 personnes selon les données constructeur.

La vie en tiny-house s’apprend ! Il est évident qu’on ne peut pas entasser dans 36 m² autant de choses que dans 100 m² mais ne permettrait-elle par finalement de revenir à l’essentiel ?

Plus d’infos :

Designer : Mint Tiny House Company

Site officiel : minttinyhomes.com

Page Facebook : minttinyhomes

Page Instagram : @minttinyhomes