Mohican d’Hotomobil : une remorque de camping cubique, fonctionnelle et très colorée

En Europe, nous avons les géants des équipements de camping ou camping-cars, comme l’Allemagne, et nous avons aussi d’autres pays qui progressent sur ce marché désormais incontournable du tourisme. C’est le cas de la Turquie qui, depuis quelques années, travaille d’arrache-pied pour proposer des concepts innovants, et il faut bien le dire, assez audacieux ! Hotomobil, un fabricant basé à Istanbul propose d’ailleurs une gamme complète de créations originales… Leur dernière création est une remorque baptisée Mohican qui se présente comme une alternative à la caravane teardrop (larme) classique ou au mini camping-car… Une petite caravane trop mignonne à découvrir tout de suite ! C’est parti !

La Mohican c’est quoi ?

Cette caravane a été conçue avec des caractéristiques simples et fonctionnelles et peut s’adapter à tous les domaines du camping. Elle se veut minimaliste et dispose de fonctionnalités simples à utiliser pour être utilisée même par les novices en la matière. Grâce à sa petite taille, elle permet de s’immerger dans la nature environnante et de se faufiler partout. Avec ses couleurs un brin flashy, elle ne passera, en revanche, pas inaperçue !

Quelques caractéristiques techniques

La Mohican dispose d’une homologation européenne O1 et pèse moins de 400 kilos, elle peut donc être tractée par n’importe quel véhicule et ne nécessite pas d’autres permis que le B en France. Avec une largeur de 1.85 mètre pour une longueur de 3.50 mètres et une hauteur de 1.1 mètre (intérieur) et 1.65 mètre (extérieur), elle semble minuscule, ce qui ne l’empêche pas d’accueillir deux personnes dans un grand lit de 195 cm X 135 cm…. Elle ne vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste de quoi dormir au chaud ! Concernant les équipements, la Mohican dispose d’une batterie 50 Ah 12 V, un réservoir d’eau douce de 45 L et un éclairage tactile LED. Quelques options sont disponibles comme des panneaux solaires, une tente de toit, une douche extérieure, des toilettes portables ou une batterie plus puissante (100 Ah).

Et à l’intérieur c’est comment ?

Selon le constructeur, la petite caravane Mohican peut accueillir confortablement deux adultes et un enfant de moins de 10 ans. A l’intérieur, on entre évidemment directement dans l’espace couchage, ce qui ne l’empêche pas de disposer de petits rangements intégrés. Le lit est accessible depuis l’unique porte latérale, et la chambre, dispose de fenêtres de part et d’autre. L’espace cuisine, quant à lui, se trouve dans le « coffre » de la caravane, et ce coffre sert bien entendu d’abri pour cuisiner. La cuisine coulisse et offre un plan de travail et un évier avec un réservoir d’eau de 45 litres. Pour la cuisson des aliments, il faudra utiliser un réchaud portable. Le réfrigérateur de 49 litres est proposé en option et se trouve à l’intérieur de la remorque sur le haut de l’étagère de la cuisine, il ne coulisse pas avec le reste…

Combien coûte la Mohican ?

Dans la mesure où de nombreuses options sont disponibles, Hotomobil ne fournit pas de prix fixe… Plusieurs sites spécialisés estiment le prix de base à environ 13 300€. Mais si vous souhaitez plus de renseignements, le mieux est peut-être de vous renseigner directement via la page contact du site hotomobil.com !