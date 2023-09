C’est quoi le portage salarial ?

Savez-vous qu’il existe un statut particulier dans le monde du travail ? Assez méconnu du grand public, ce statut s’appelle le portage salarial. Ce mode de travail se situe à mi-chemin entre le statut d’entrepreneur, ou autoentrepreneur, et celui de salarié. Celles et ceux qui utilisent ce statut sont généralement des experts, des freelances, ou des consultants qualifiés. Ce statut permet à ceux qui l’utilisent de proposer un service pour lesquels ils sont compétents, en conservant les avantages sociaux d’un salarié classique. Ce statut permet donc d’être indépendant dans le choix de ses clients, par exemple, en restant à son poste de salarié. Découverte.

Le portage salarial, pour quels types de professionnels ?

Avant de vous lancer dans l’aventure, vous devez tout d’abord passer par un site sérieux, et simulez votre nouveau salaire en portage salarial. Ce type d’emploi, que l’on pourrait qualifier d’hybride, attire bien des convoitises, et les sites malveillants sont malheureusement fréquents. Dans cette catégorie d’employés, on peut retrouver, par exemple, des métiers liés à la communication, au monde du numérique, à l’informatique, à la traduction ou à l’ingénierie. Cela peut aussi concerner les experts en audit, en ressources humaines, en coaching divers, ou en management. Le portage salarial est particulièrement adapté aux professionnels qui souhaitent exercer en tant qu’indépendants tout en bénéficiant de la Sécurité sociale et de la simplicité administrative d’un emploi salarié.

Comment devenir un « consultant porté » ?

Si votre métier se trouve parmi les professions citées ci-dessus, vous avez toutes les chances de pouvoir devenir un salarié ou consultant « porté ». Pour le devenir, il faut tout de même justifier d’une expérience notoire dans votre domaine. L’entreprise de portage salarial vous confiera alors des missions, ou vous pourrez exercer les vôtres si vous détenez déjà un portefeuille de clientèle. De l’autre côté, vous pourrez continuer d’exercer votre profession dans l’entreprise qui vous emploie, conserver les avantages sociaux (congés, ancienneté, primes, mutuelles, etc.) et, bien entendu, augmenter vos revenus. Le portage salarial s’adresse aussi à ceux qui ont déjà une expérience professionnelle, mais qui souhaite devenir formateur. Prenons le cas d’un employé d’assurance, qui désire devenir formateur. Pour cela, il doit obtenir un numéro de formateur, la société de portage salarial peut alors lui apporter cet atout professionnel. Le portage salarial s’adresse également aux retraités qui veulent poursuivre leur carrière en tant qu’indépendants.

Comment fonctionne le portage salarial au quotidien ?

Les portés établissent un contrat de travail avec une entreprise de portage, créant ainsi un lien administratif tout en conservant leur indépendance professionnelle. Ils concluent par ailleurs des contrats de mission avec leurs clients, définissant les détails des tâches, les délais et les conditions financières. En termes de rémunération, les portés perçoivent un salaire calculé en fonction de leur chiffre d’affaires, avec prise en compte des charges sociales et des frais de gestion de l’entreprise de portage. De plus, ils bénéficient de la protection sociale, des avantages fiscaux liés à la déduction de leurs frais professionnels, et de la possibilité d’accéder à des programmes de formation continue pour améliorer leurs compétences.