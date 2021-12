Quel forfait mobile choisir ?

Les opérateurs sont nombreux, et les forfaits mobiles encore plus, au point où il est devenu courant d’en changer quand on trouve mieux ailleurs. Toutefois, l’idéal serait de tomber sur la meilleure offre dès le départ, ce qui est assez compliqué, puisqu’il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Pour y parvenir le plus facilement possible, vous pouvez avoir recours à un comparateur de forfaits mobiles…

Quelques astuces pour trouver le meilleur forfait

Il n’est pas facile de comparer et trouver un forfait mobile seul, à moins de trouver un bon outil. On sait que les périodes de promotion sont les meilleurs moments pour faire des achats. Cependant, c’est également la meilleure période pour trouver un forfait avec ou sans engagement à un prix très raisonnable. Ne vous laissez pas emporter par les tarifs qui semblent avantageux quand il y a un grand nombre de data. Optez pour ce qui vous convient réellement, si vous dépassez de peu, ce n’est pas très grave. En effet, en choisissant un forfait mobile trop grand, vous paierez plus que ce que vous consommez.

Il est vrai qu’il y a 4 opérateurs historiques, et ces derniers inspirent le plus confiance, de par leur ancienneté. Cependant, il y en a de nouveaux qui sont aussi très bien. Ils luttent pour s’imposer sur le marché, ce qui fait qu’ils proposent des prix très compétitifs. Vous pourriez alors bénéficier d’une très bonne offre de forfait mobile. Ces opérateurs sont entre autres Sosh, NRJ Mobile, RED, Prixtel, etc. Vous pouvez aussi choisir le forfait qui vous conviendra le mieux, en tenant compte du déploiement de la 5G dans votre région.

Comment choisir le meilleur forfait mobile ?

Prenez le temps de considérer ces points importants :

Trouvez le meilleur parmi les moins chers

Les tarifs promotionnels sont les plus attractifs parmi les offres de forfait mobile qui se font. Cependant, gardez en tête que selon l’opérateur, le délai ne dépasse pas 1 an. Le tarif augmente après cette période promotionnelle, alors allez-vous guetter à chaque fois les périodes de promotion pour changer d’opérateur ?

Notons que ces périodes de promotion arrivent pendant le Black Friday, les soldes, les fêtes de fin d’année, la rentrée des classes, etc. De même, certaines réductions ne durent guère plus de 2 semaines…

Obtenez plus de liberté avec les forfaits sans engagement

Si vous êtes du genre à guetter les promos, alors cela vous conviendra parfaitement. En effet, vous ne serez pas obligé d’attendre au moins 1 an selon l’opérateur, pour changer de forfait. Vous serez libre de partir quand bon vous semble, pour souscrire chez un opérateur concurrent. Afin de fidéliser leur client, les opérateurs qui proposent ces forfaits mobiles, le proposent à un prix très attractif par mois.

Choisissez bien le nombre de data

Ne visez pas directement la plus grosse enveloppe de data. Définissez vos besoins d’abord, et c’est en fonction de votre utilisation de données que vous ferez votre choix.

Un nouveau Smartphone haut de gamme avec votre forfait mobile

Les forfaits avec smartphone méritent qu’on leur prête attention, car ils vous proposent un smartphone dernier cri, mais à prix bas. Ce n’est pas vraiment un prix très bas, car en réalité, c’est comme si l’on vous proposait de le payer sur plusieurs mois. Si vous êtes intéressé par un smartphone hors de prix, mais que vous n’avez pas les moyens d’en acheter, cela pourrait être un bon compromis. Le seul problème, c’est qu’en cas de résiliation. Cela pourrait vous coûter assez cher.

Chez quel opérateur faut-il souscrire ?

Puisqu’ils sont nombreux, il y a souvent de l’embarras pour faire un choix.

Les opérateurs historiques de réseau

Ils sont au nombre de 4, et le tout 1er en France, est Orange. Il emmagasine plus de 20 millions de clients mobiles, avec une vaste offre de forfait mobile avec engagement. Cependant, Orange propose aussi des forfaits sans engagement sous la marque Sosh. Vient ensuite SFR avec plus de 15 millions de clients mobiles. C’est sous la marque RED, qu’il commercialise des forfaits sans engagement.

Free Mobile est le 3e de la bande avec ses plus de 13 millions d’abonnés. Par contre, il ne propose que des forfaits sans engagement, il est le tout 1er à avoir amené cette forme de forfait. Pour finir, il y a Bouygues Telecom avec ses 12 millions d’abonnés. C’est sous B&YOU qu’il propose ses forfaits sans engagement. A eux 4, ces opérateurs accaparent plus de 90% du marché des forfaits mobiles !

Les MVNO, ou opérateurs virtuels

Les MVNO sont nouveaux sur le marché, et leur tactique pour s’imposer, c’est de proposer des tarifs agressifs et des offres promotionnelles, mais pendant quelques mois. En général, cela ne dépasse pas un an. Ce sont des opérateurs virtuels qui se servent du réseau des grands opérateurs. Parmi eux, il y a La Poste Mobile, Auchan télécom, NRJ Mobile, Syma, Prixtel, Réglo Mobile, Mint, Coriolis, etc. Leur tarif reste très avantageux.

La procédure pour changer d’opérateur

Ce n’est plus comme avant, il est devenu très aisé de changer d’opérateur mobile de nos jours. Vous avez le choix entre plusieurs solutions :

On laisse gérer les opérateurs pour les forfaits sans engagement

Vous préférez un autre forfait à celui que vous utilisez en ce moment ? Faîtes juste le 3179 pour obtenir votre RIO. C’est un appel gratuit qui vous permet d’avoir votre Relevé d’identité opérateur. Vous n’aurez qu’à le transmettre au nouvel opérateur quand vous allez vouloir souscrire chez lui, et c’est tout.

Cas des forfaits avec engagement

Les engagements durent souvent entre 1 et 2 ans, selon le type de forfait ou l’opérateur. Vous allez procéder comme avec le forfait sans engagement, sauf que vous allez devoir payer des frais de résiliation. Le montant de ceux-ci dépend du temps restant pour l’engagement. A moins d’un an, vous pourriez rembourser 25% des mensualités restantes d’après la loi Chatel. S’il reste plus d’un an, il se pourrait que vous soyez obligé de régler toutes les mensualités de la 1ère année d’engagement, et les 25% pour la 2nde.