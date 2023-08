Bon plan : ce panneau solaire monocristallin (60W) pliable et portable pour le camping est à seulement 25,99 €

Vos vacances approchent, et bientôt quand les aoutiens seront rentrés, la plage sera à vous, les prix auront baissé en station, et vous profiterez de l’été indien. Celles et ceux, qui ont la chance de pouvoir partir hors vacances scolaires, savent combien les vacances sont plus reposantes qu’en juillet ou août. Mais bon, nous n’avons pas toujours le choix. Enfin, cette année, vous partirez donc en septembre, et vous avez choisi de tenter l’expérience du camping traditionnel. Nous entendons par camping traditionnel, la tente à monter, le matelas gonflable, le réchaud à gaz, la lampe torche, etc. Il n’empêche que vous emporterez probablement votre smartphone, et qu’il faudra bien que vous puissiez le recharger. Pourquoi ne pas choisir un chargeur solaire ? Cela tombe bien, un modèle de panneau solaire monocristallin pour charger vos batteries est actuellement en promotion chez Leroy Merlin, au prix de 25,99 €* au lieu de 38,99 € (exclusivité internet). Découverte.

Présentation du panneau solaire monocristallin PET pliable portable chargeur de batterie 60W 5 V USB

Ce panneau solaire se distingue par ses caractéristiques exceptionnelles qui en font un compagnon idéal pour vos aventures en plein air. Construit avec un matériau de haute qualité, il est à la fois imperméable, durable et sensible, garantissant une performance fiable dans toutes les conditions. Sa polyvalence est impressionnante : il peut charger des téléphones portables, des banques d’alimentation mobile et bien plus encore, faisant de lui un équipement inestimable pour les activités en extérieur, les urgences et le travail en plein air. Vous l’installez tranquillement au soleil, et vous profitez de ce panneau pour recharger vos batteries, ou alimenter votre petite lanterne.

Sécurité maximale pour ce panneau solaire

Parfois, certains dispositifs de panneaux solaires portatifs présentent des bords coupants. Ils peuvent ainsi présenter un danger pour les utilisateurs. Ce ne sera pas le cas de cette structure pliable dont les bords ont été pensés pour qu’ils ne soient jamais tranchants. Ce panneau résistant et durable est spécialement destiné à la randonnée et au camping, il est donc livré dans un étui en nylon épais, qui le protègera des chocs et des averses de pluies croisées sur votre chemin.

Que faut-il savoir de plus sur le panneau solaire monocristallin PET pliable portable chargeur de batterie 60W 5 V USB

Ce panneau solaire ne fait pas de compromis sur la performance. Équipé de cellules polycristallines haute performance, il exploite efficacement l’énergie solaire, offrant ainsi une alimentation électrique continue même lorsque le ciel est couvert. Les détails de ce panneau sont soigneusement conçus, avec des œillets renforcés pour accrocher ou monter et un sac de rangement avec dragonne pour une portabilité optimale. Techniquement, ces panneaux solaires fonctionnent à une tension de 5 V. Chaque panneau individuel, au nombre de 4, est fabriqué à partir de cellules polycristallines Sunpower stratifiées PET, assurant ainsi une qualité et une performance exceptionnelles.

Ce panneau solaire est livré avec tout ce dont vous avez besoin pour démarrer, avec un étui en nylon résistant à l’eau et deux mousquetons pratiques. Quant à son utilisation, elle est ultra simple évidemment… Vous dépliez, vous positionnez sous les rayons du soleil, vous branchez, et la magie opère, votre batterie de smartphone se remplit. Et, vous êtes enfin reconnecté avec le monde moderne, vos amis, les réseaux sociaux… Un accessoire pas cher qui pourrait vous rendre de fiers services quand vous serez seul, perdu au beau milieu de nulle part ! Vous trouverez aussi d’autres modèles de ce type sur Cdiscount ou Amazon.

*Les prix ont été relevés le 11 août 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales