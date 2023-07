La tondeuse robotisée et connectée TEXAS RMX800 profite d’une très grosse promotion pendant les soldes

Las de tondre votre pelouse une à deux fois par semaine, après quelques pluies salvatrices qui font pousser votre gazon plus vite que l’éclair ? Et si cette tâche parfois ingrate quand il fait 30 °C dehors, vous décidiez de la confier à un robot tondeuse ? Ces tondeuses robots connaissent un succès fou, en ce moment et les prix deviennent plus accessibles. Il faut reconnaître qu’il est bien agréable de retrouver un gazon parfaitement entretenu après quelques jours de vacances. Cela vous évitera le dur retour à la réalité d’un jardin transformé en forêt vierge ! Justement, Leroy Merlin casse les prix sur le robot tondeuse connecté TEXAS RMX800 affiché en ce moment à 699,98 €* au lieu de 849,99 €. Présentation.

Présentation du robot tondeuse connecté TEXAS RMX800

Le robot de tonte automatisé mulching TEXAS RMX800 est un appareil autonome conçu pour prendre soin de votre pelouse. Il peut travailler de 120 à 180 min, en fonction de la taille de votre terrain. Avec sa capacité de tonte allant jusqu’à 1 000 m², il est adapté aux pelouses de taille moyenne. Le schéma de tonte aléatoire et la programmation multizone procurent une grande flexibilité pour s’adapter à votre jardin. De plus, il est équipé d’une connectivité Wi-Fi ou Bluetooth pour un contrôle facile à distance.

La largeur de coupe de 18 cm est assurée par trois lames couteaux volants qui sont conçues pour rebondir au contact des cailloux afin de ne pas s’endommager. Vous n’avez donc pas à craindre d’endommager le robot ni les lames à chaque obstacle rencontré. Le robot peut également affronter des pentes allant jusqu’à 20°, ce qui équivaut à une pente de 36 %. Avec neuf hauteurs de tonte possibles, vous pouvez facilement ajuster la longueur de votre pelouse selon vos préférences.

Que faut-il savoir de plus sur le TEXAS RMX800 ?

La sécurité est une priorité avec le TEXAS RMX800, grâce à ses capteurs de levage, d’obstacles, d’inclinaison, de renversement et de pluie. Ces capteurs garantissent que le robot fonctionne de manière sûre et efficace, en évitant les accidents et en s’adaptant aux conditions météorologiques. Le robot est livré avec une batterie de 5 Ah et de 20 V, ainsi qu’une station de charge et des accessoires pratiques, notamment 170 m de câble et 230 piquets pour délimiter les zones de tonte.

De plus, six lames de rechange sont incluses pour assurer une utilisation prolongée. Le TEXAS RMX800 est accompagné d’une garantie de deux ans, vous offrant une tranquillité d’esprit supplémentaire. Opter pour ce robot tondeuse connectée et l’utiliser selon certaines règles primordiales pour la biodiversité peuvent vous faire économiser du temps, de l’énergie et de l’argent ou du carburant, selon le mode de fonctionnement de votre tondeuse, thermique ou électrique.

Quelles sont les règles à respecter absolument lors de l’utilisation d’un robot tondeuse ?

Comme nous le répétons souvent, mais surtout parce que cela nous semble primordial, le robot tondeuse est une invention géniale pour tondre votre pelouse. Toutefois, il l’est un peu moins pour les petits animaux qui s’octroient votre jardin pour se reposer, se nourrir, ou tout simplement le traverser. C’est notamment le cas des hérissons, de petits animaux fréquemment menacés par ces robots tondeuses. Il faut reconnaître que ce ne sont pas des animaux très rapides et que la rencontre avec votre tondeuse robot peut leur être fatale. Pour éviter ce genre de désagrément et même avec une tondeuse robot qui détecte les obstacles, il faut l’utiliser en journée, mais jamais le matin aux aurores ni le soir au crépuscule. Il en va de la survie de la petite faune des jardins !

*Les prix ont été relevés le 11 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.