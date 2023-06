Les trottinettes électriques Ninebot KickScooter (Segway) sont véritablement bradées sur Geekbuying

L’été revient, et avec lui, la période attendue des soldes, le moment où l’on peut faire de bonnes affaires. Sur le site Geekbuying, les soldes et offres promotionnelles se déroulent toute l’année. Si vous avez l’intention d’investir dans une trottinette électrique, c’est probablement le moment de faire votre choix. Jusqu’au 30 juin inclus, Geekbuying casse les prix sur trois modèles Ninebot, la D18E, la D28E et la D38E. Ces trois trottinettes électriques pliables allient vitesse, performance, sécurité et légèreté. Elles vous séduiront par leurs styles, leurs performances, ainsi que leurs prix réduits. Découverte !

Présentation de la trottinette électrique pliable Ninebot KickScooter D38E

Le D38E est une trottinette électrique qui procure des performances impressionnantes en termes de vitesse et de portée. Avec une vitesse de pointe atteignant 25 km/h et une autonomie allant jusqu’à 38 km avec une batterie pleine, vous pouvez parcourir de longues distances rapidement et facilement. Pour assurer votre sécurité, elle s’équipe de feux avant et arrière, y compris un feu stop. De plus, le tableau de bord pratique affiche des informations telles que le niveau de batterie restant, la vitesse actuelle et le mode de conduite sélectionné. La D38E propose plusieurs réglages de vitesse, dont l’éco, le standard et le sport, pour vous permettre de choisir le mode qui convient le mieux à votre trajet.

De plus, le système de freinage efficace comprend un frein électrique à l’avant et un frein à tambour à l’arrière, assurant ainsi un freinage sécurisé et rapide. Avec ses gros pneus pneumatiques de 10 pouces, elle offre un confort de conduite optimal, même sur des terrains escarpés. Via l’application Segway-Ninebot, vous pouvez la connecter en Bluetooth et accéder à toutes les données de conduite, ainsi qu’ajuster les paramètres selon vos préférences. Techniquement, la trottinette électrique D38E est propulsée par un moteur de moyeu de 350 W et possède une batterie d’une capacité de 367 Wh. Le temps de charge complet est d’environ 6,5 heures. Avec une capacité de montée de 20 %, elle vous permet de faire face à des pentes modérées en toute facilité. Vous bénéficierez de 9,35 € de réduction lors du paiement grâce au coupon de réduction : NNNFRSOLDED38E, soit 319,65 € jusqu’au 30 juin 2023 inclus. Achetez la Ninebot KickScooter D38E sur Geekbuying.

Présentation de la trottinette électrique pliable Ninebot KickScooter D28E

La D28E est une trottinette électrique offrant des performances remarquables en termes de vitesse et d’autonomie. Avec une vitesse de pointe atteignant 25 km/h et une distance parcourue allant jusqu’à 28 km avec une batterie pleine, vous pouvez profiter de déplacements rapides et efficaces. Côté sécurité, elle s’équipe de feux avant et arrière, dont un feu stop. Le tableau de bord pratique affiche des informations essentielles telles que le niveau de batterie restant, la vitesse actuelle et le mode de conduite sélectionné, pour une expérience de conduite plus pratique et personnalisée. Elle propose d’ailleurs différents réglages de vitesse, comprenant l’éco, le standard et le sport, pour s’adapter à vos préférences de conduite.

De plus, son système de freinage efficace comprend un frein électrique à l’avant et un frein à tambour à l’arrière, offrant une réponse rapide et sécurisée. Avec ses pneus pneumatiques de 10 pouces, elle offre un confort optimal sur diverses surfaces. Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez également connecter le scooter à l’application Segway-Ninebot, où vous pouvez consulter toutes les données de conduite et personnaliser différents paramètres selon vos préférences. Et, techniquement, elle se dote d’un moteur de moyeu de 300 W et d’une batterie d’une capacité de 275 Wh, le D28E offre une autonomie pouvant atteindre 28 km. Le temps de charge complet est d’environ 5 heures. Il peut par ailleurs grimper des pentes jusqu’à 15 %, vous permettant de vous déplacer facilement sur des terrains légèrement accidentés. Vous bénéficierez de 9,35 € de réduction lors du paiement grâce au coupon de réduction : NNNFRSOLDED28E, soit 269,65 € jusqu’au 30 juin 2023 inclus. Achetez la Ninebot KickScooter D28E sur Geekbuying.

Présentation de la trottinette électrique Ninebot KickScooter D18E

La D18E est une trottinette électrique compacte et pliable offrant une belle combinaison de vitesse et d’autonomie. Avec une vitesse maximale de 25 km/h et une distance parcourue pouvant atteindre 18 km avec une batterie pleine, elle se veut adaptée aux déplacements urbains rapides et pratiques. Comme ces deux « grandes sœurs » la D18E mise sur la sécurité en se dotant d’un éclairage avant et arrière complet, y compris un feu stop. Le tableau de bord pratique vous permet de consulter aisément les informations essentielles telles que le niveau de batterie restant et votre vitesse actuelle.

Avec ses pneus pneumatiques de 10 pouces et une chambre à air, elle vous permet de rouler confortablement tout en absorbant efficacement les chocs de la route. Elle se connecte aussi à l’application Segway-Ninebot via Bluetooth, afin de pouvoir accéder à toutes les données de conduite et ajuster les paramètres selon vos préférences. Techniquement, elle se dote d’un moteur de 250 W et d’une batterie d’une capacité de 184 Wh. Le temps de charge est rapide, nécessitant seulement 3,5 heures pour une batterie complètement vide. Vous bénéficierez de 9,35 € de réduction lors du paiement grâce au coupon de réduction : NNNFRSOLDED18E, soit 249,65 € jusqu’au 30 juin 2023 inclus. Achetez la Ninebot KickScooter D18E sur Geekbuying.