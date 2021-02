Découvrez le défi de Macron adressé aux youtubeurs Mc Fly et Carlito !

Les plus jeunes d’entre vous connaissent forcément les deux youtubeurs, Mc Fly et Carlito. Auteurs du Dictionnaire Moderne, ils sont connus pour leurs bons mots et leur humour… Il semblerait qu’Emmanuel Macron, président de la république française connaisse aussi les deux compères. Dans une vidéo,

Macron met au défi les deux youtubeurs de réaliser une vidéo YouTube rappelant l’importance des gestes barrières… Si la vidéo atteint les 10 millions de vue, les deux Youtubeurs obtiendront le droit de « tourner à l’Elysée » ! Défi accepté par Mc Fly et Carlito, qui, avec un clip tourné en urgence ! 5 791 603 vues le 22 février à 10h07… Le défi semble en bonne voie !

La réponse de Mc Fly et Carlito, c’est « Je me souviens » … Un clip qui oscille entre la liberté d’hier et les restrictions d’aujourd’hui. Si, ce défi semble plutôt drôle, il n’est pas anodin… En effet, les youtubeurs, ont par définition, un public plutôt jeune, voire adolescents ! En utilisant leur notoriété pour faire passer le message, ils touchent la cible qui semble la moins respectueuse de ces gestes barrières. Peut-être parce qu’ils ont trop entendu qu’ils n’étaient pas une population à risques allez savoir ?

Les youtubeurs ne tireront aucun bénéfice de ces millions de vues des internautes ! Ils se sont engagés à reverser la totalité de la recette du clip à un réseau d’épiceries solidaires estudiantin : Agoraé. Le virus ne baisse pas la garde, les variants se font de plus en plus présents. Les Alpes-Maritimes vont probablement avoir la primeur d’un confinement local… L’importance des gestes barrières est au centre de toutes les préoccupations. Utilisez des jeunes Youtubeurs pour s’adresser aux jeunes français n’est peut-être pas une mauvaise idée non ?