Lassé des contraintes économiques, ce couple (et leur bébé) plaque tout pour vivre dans une Tiny House autosuffisante

Nous sommes nombreux à rêver en ce moment d’une maison qui se situerait dans la nature, où seul le bruit des oiseaux viendrait perturber notre quotidien… Et cette maison nous permettrait aussi de ne plus payer de factures d’eau, de gaz, d’électricité. Pour cela, il faudrait accepter de changer de mode de vie, pour se rapprocher de la nature et vivre en autosuffisance… Utopiste ? Pour vous peut-être mais pas pour cette famille américaine, qui, un beau jour a décidé de transformer sa petite maison en maison autosuffisante… Fatima et Croyden, originaires de Gold Coast, en Australie ont relevé le défi. Voici leur histoire.

Une décision prise pendant la pandémie

En début d’année 2020, lorsque la pandémie éclate, personne n’imagine les conséquences sur nos vies deux ans plus tard seulement… Outre les liens sociaux qui se sont distendus, cette pandémie a provoqué une inflation mondiale sans précédent, aggravée par la crise en Ukraine. De nombreux couples ou familles comme Fatima et Croyden ont alors pris la décision de changer de vie, d’abandonner une vie conventionnelle, pour une vie plus libre, et avec moins de contraintes économiques.

Wheeler, la tiny house de Fatima et Croyden

Le nom de Wheeler (roulante) était tout trouvé pour cette tiny house que vous pouvez suivre sur le compte Instagram Wheelers on Wheels, ils y racontent leurs aventures qui ont donc débuté en début d’année 2020. A l’époque, le couple avait un enfant, et réalisait que leur loyer devenait exorbitant lorsque la pandémie les a contraints à fermer leur entreprise dédiée au fitness. Ils ont alors décidé d’opter pour une petite maison construite par Aussie Tiny Homes qui ne mesure que 4.3 mètres de haut, pour 7.2 mètres de long et 2.4 mètres de large… Un changement radical par rapport à leur appartement de trois chambres, plutôt spacieux, mais devenu trop cher.

La tiny house Wheelers en détail

La petite maison de Fatima et Croyden accueille désormais un deuxième bébé, né dans la maison… Posée sur une remorque à trois essieux, la tiny house se compose d’une cuisine parfaitement équipée, d’une salle de bain et d’un coin salon. A l’étage, les parents ont aménagé deux chambres dotées de filets de sécurité : une pour les enfants, une pour les parents. L’une des chambres offre d’ailleurs un puits de lumière qui permet de ne pas utiliser l’électricité ! Ils ont ajouté une superbe terrasse qui donne sur un plan d’eau et peuvent s’ils le souhaitent raccorder leur maison au réseau d’eau et d’électricité dont leur terrain dispose.

De jolies plantations viennent apporter une touche végétale sur l’avant de leur terrasse. Pour l’électricité, ils ont vraisemblablement choisi le raccordement au réseau, il n’est fait mention nulle part d’éventuels panneaux solaires. Mais le couple a choisi l’autosuffisance pour l’eau en équipant la maison d’un système pour les eaux grises, d’un réservoir de stockage des eaux de pluie et de toilettes à compost. La vie en tiny house autosuffisante, leur permet désormais de voyager, activité à laquelle ils comptent désormais se consacrer. Vous pouvez également découvrir la tiny house Wheelers sur la chaîne YouTube du couple australien. La vie y a l’air si douce que cela donne envie d’essayer non ?